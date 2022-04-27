Türk Eximbank'tan iklim değişikliği ile mücadelede önemli adım - Son Dakika
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Türk Eximbank'tan iklim değişikliği ile mücadelede önemli adım

27.04.2022 09:58
Türk Eximbank'tan iklim değişikliği ile mücadelede önemli adım

Türk Eximbank, 2020 yılında hesaplamasını gerçekleştirdiği karbon ve sera gazı emisyonlarını doğrulatarak ISO 14064: 2006 Sera Gazı Doğrulama Belgesi alarak, 2021 yılına ait emisyon takibi ve raporlama sürecini ISO 14064: 2018 versiyonuna uyumlu hale getirerek iklim değişikliği ile...

Türk Eximbank, 2020 yılında hesaplamasını gerçekleştirdiği karbon ve sera gazı emisyonlarını doğrulatarak ISO 14064: 2006 Sera Gazı Doğrulama Belgesi alarak, 2021 yılına ait emisyon takibi ve raporlama sürecini ISO 14064: 2018 versiyonuna uyumlu hale getirerek iklim değişikliği ile mücadele çalışmalarını bir adım öteye taşıdı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Türk Eximbank, iklim değişikliği ile mücadele konusunda önemli bir çalışmaya imza attı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney, Türk Eximbank'ın sürdürülebilirlik ilkesi kapsamında iklim değişikliği ile mücadele konusunda önemli bir çalışmaya imza attığını belirterek, "Geliştirdiğimiz metodoloji ile bankamız faaliyetleri yanı sıra kullandırılan işletme ve yatırım kredileri kaynaklı karbon ve sera gazı emisyonlarını hesaplayan ilk banka olarak ISO 14064: 2018 belgesini almaya hak kazandık." ifadelerini kullandı.

Güney, şunları kaydetti:

"Tüm hizmetlerimizi sunarken gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmanın sorumluluğu ile hareket ediyoruz. Bu sertifika yeşil finansmana erişimde Bankamızı güçlendirerek ihracatçılarımızın yeşil dönüşüm ve sürdürülebilirlik temelli yatırımlarına daha fazla kaynak aktarmamızı sağlayacaktır. Ayrıca söz konusu sertifika kapsamında geliştirdiğimiz model ihracatçı firmalarımızın karbon ve sera gazı emisyonu hesaplama süreçlerinde firmalarımızı yönlendirici ve destekleyici nitelikte olmuştur. Türkiye'nin kalkınma hedefleri doğrultusunda sürdürülebilir ekonomiye geçişinin desteklenmesi amacıyla ihracatçılarımızın Yeşil Mutabakat Eylem Planı'na hazırlık sürecinde misyon bankası olarak desteklerimizi artırarak sürdüreceğiz."

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Karbon, Türk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Türk Eximbank'tan iklim değişikliği ile mücadelede önemli adım - Son Dakika


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