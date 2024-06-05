Türk Fintek Şirketleri Amsterdam'da İlgi Odağı Oldu

Ekonomi

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da düzenlenen Money 20/20 Europe Fintek Fuarı'da boy gösteren Türk fintek şirketleri ilgi odağı oldu.

Organizasyonda Türkiye'yi, Ticaret Bakanlığı'nın destekleriyle, Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği'nin (TÖDEB) öncülüğünde kurulan 'Türk Pavilyonu'nda yer alan markalar temsil ediyor. 2 bin 300'den fazla şirket ve 350'den fazla konuşmacının katıldığı dev fuara 8 bin 500'ün üzerinde ziyaretçi bekleniyor.

Money 20/20'de Türkiye milli katılım ile temsil edilirken, Türkiye'nin önde gelen finansal teknoloji şirketleri gövde gösterisi yapıyor. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan İninal Yönetim Kurulu Üyesi Yeliz Tuğçe Balcı, yenilikçi çözümlerini fintek dünyasının en prestijli etkinliklerinden biri olarak kabul edilen fuarda anlatmaktan dolayı mutlu olduklarını ifade ederek, "İnovatif çözümlerimizi hem baş başa görüşmelerimizde hem de standımızda tüm yatırımcılarla paylaşıyoruz. Türk firmaları deyim yerindeyse fuara imzasını attı. Yüzlerce firmaya kendimizi tanıtma fırsatı bularak, çok iyi bağlantılar elde ettik. Türk fintek sektörünü globale tanıtmak adına çok önemli bir adım attığımızı düşünüyorum" diye konuştu.

"Türkiye, fintek alanında dünyanın en önemli ülkeleriyle yarışıyor"

Yatırımcıların Türkiye pavilyonuna yoğun ilgi gösterdiğini belirten Balcı, "Türkiye'nin küresel fintek sektöründe güçlü bir konuma geldiğini fuarda hissedebiliyoruz. Yatırımcılar sadece fintek sektörüne ilgi göstermekle kalmıyor aynı zamanda Türkiye ekonomisine dair beklentilerini de dile getiriyorlar. Enflasyondan yatırım ortamına kadar birçok soru yöneltiyorlar. Bizler de verilerin çok daha iyiye gittiğine, ülkemizdeki yatırım ortamının her geçen gün daha da iyileştiğine vurgu yapıyoruz. Fintek sektörünün önü açık ve ülkemiz bu sektörde dünyanın en önemli ülkeleriyle yarışıyor. Eminim ki bu fuarın güzel çıktıları olacaktır" dedi.

Her yıl Avrupa, Asya ve Amerika'da farklı tarihlerde gerçekleştirilen Money 20/20 Europe Fintek Fuarı, ödemeler, fintek, bankacılık, perakende, e-ticaret ve dijital pazarlama dahil olmak üzere çeşitli sektörler için bir buluşma noktası görevi görüyor. - İSTANBUL