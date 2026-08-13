Türk Futbolu 2025-2026 Gelir Raporu

ALİ CANBERK ÖZBUĞUTU/EMİRHAN YILMAZ - Türk futbolunun önde gelen kulüpleri Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor, Haziran 2025-Mayıs 2026 hesap döneminde toplam 45,4 milyar lira gelir elde etti.

Türk futbolunun dört büyük kulübü Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un finansal sonuçları, kulüplerin gelir kalemlerindeki çeşitlenmeyi gözler önüne serdi.

AA muhabirinin, Borsa İstanbul'da işlem gören söz konusu dört kulübün Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) açıkladığı Haziran 2025-Mayıs 2026??????? hesap dönemine ilişkin finansal durum raporlarından derlediği bilgilere göre, dört büyüklerin toplam geliri 45,4 milyar liraya ulaştı.

Söz konusu dönemde kulüplerin reklam, sponsorluk ve isim hakkı gelirleri toplam 10,8 milyar lira olurken, stat, loca, kombine, bilet ve VIP gelirlerinden oluşan maç hasılatı 11,3 milyar lirayı buldu.

Dört büyüklerin mağazacılık ve lisanslı ürün satışlarından elde ettiği gelir de 13,8 milyar liraya ulaştı. Böylece mağazacılık ve lisanslı ürün satışları, kulüplerin toplam gelirleri içinde önemli bir pay oluşturdu.

Kulüplerin UEFA organizasyonları, katılım ve performans gelirleri ise aynı dönemde 4,6 milyar lira olarak kayıtlara geçti. Dört büyükler aynı dönemde 2,6 milyar liralık naklen yayın gelirini kasaya ekledi.

Kulüpler en fazla geliri mağazacılık ve lisanslı ürün satışlarından elde etti

Dört büyüklerin bu dönemdeki en önemli gelir kaynağı mağazacılık ve lisanslı ürün satışları oldu. Bu kalemden elde edilen 13,8 milyar liralık gelir, kulüplerin toplam gelirlerinin yüzde 30'una karşılık geldi.

Bu dönemde dört büyükler arasında en yüksek gelire sahip kulüp 20,7 milyar lirayla Galatasaray oldu. Bu takımı 13,6 milyar lira gelirle Fenerbahçe, 7 milyar lira gelirle Beşiktaş, 4,1 milyar lira gelirle Trabzonspor izledi.

Galatasaray'ın UEFA gelirleri 3,1 milyar liraya ulaştı

Bahsedilen dönemde Galatasaray'ın gelirlerinde en yüksek payı mağaza satışları oluşturdu. Buna göre Galatasaray, mağaza satışlarından 6 milyar 234 milyon 590 bin 764 lira gelir elde etti. Bu kalemi 5 milyar 155 milyon 615 bin 341 liralık loca, VIP ve kombine satış gelirleri takip etti.

Sponsorluk, reklam ve isim hakkı gelirleri 4 milyar 772 milyon 20 bin 753 lira olurken, UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi gelirleri 3 milyar 112 milyon 449 bin 169 liraya ulaştı.

Kulübün yayın hakkı gelirleri 757 milyon 275 bin 21 lira, sporcu transfer, kira ve yetiştirme gelirleri 583 milyon 796 bin 283 lira olarak kayıtlara geçti. Diğer futbol faaliyetlerinden elde edilen gelir ise 56 milyon 935 bin 300 lira oldu.

Söz konusu gelir kalemlerinin toplamı 20 milyar 672 milyon 682 bin 631 liraya ulaştı.

Fenerbahçe'nin gelirlerinde lisanslı ürün satışları başı çekti

Fenerbahçe Futbol AŞ'nin gelir kalemleri arasında en yüksek payı lisanslı ürün satışları oluşturdu. Buna göre Fenerbahçe, lisanslı ürün satışlarından 4 milyar 287 milyon 226 bin 562 lira gelir elde etti. Bu kalemin toplam hasılat içerisindeki payı yüzde 31,6 oldu.

Reklam, sponsorluk ve isim hakkı gelirleri 3 milyar 684 milyon 316 bin 228 liraya ulaşırken, stat gelirleri 3 milyar 227 milyon 479 bin 277 lira olarak kayıtlara geçti.

Kulübün katılım ve performans gelirleri 1 milyar 317 milyon 912 bin 591 lira olurken, naklen yayın gelirleri 688 milyon 171 bin 896 lira seviyesinde gerçekleşti. Transfere ilişkin gelirler 313 milyon 583 bin 387 lira, diğer gelirler 49 milyon 733 bin 61 lira ve futbolcu yetiştirme tazminatı gelirleri ise 1 milyon 720 bin 480 lira oldu.

Söz konusu gelir kalemlerinin toplamı 13 milyar 570 milyon 143 bin 482 liraya ulaştı.

Beşiktaş'ta maç hasılatları ve kombine kart loca gelirleri yaklaşık 2,3 milyar liraya ulaştı

Beşiktaş'ın gelirlerinde en yüksek payı ise maç hasılatları ve kombine kart loca gelirleri oluşturdu. Buna göre Beşiktaş, maç hasılatları ve kombine kart loca gelirlerinden 2 milyar 247 milyon 159 bin 907 lira gelir elde etti. Lisanslı ürün satış gelirleri ise 2 milyar 166 milyon 125 bin 738 lira oldu. Kulübün sponsorluk ve reklam gelirleri 900 milyon 408 bin 561 lira, isim ve lisans hakkı gelirleri 857 milyon 4 bin 37 lira olarak kayıtlara geçti.

Yayın gelirleri 561 milyon 11 bin 389 lira, UEFA gelirleri 126 milyon 641 bin 225 lira, futbolcu kiralama ve yetiştirme gelirleri ise 102 milyon 479 bin 147 lira oldu. Diğer gelirler kaleminden 297 milyon 276 bin 661 lira elde edilirken, satıştan iadeler 175 milyon 267 bin 931 lira, satış iskontoları ve indirimleri ise 53 milyon 53 bin 730 lira olarak gerçekleşti.

Gelir tablosunda satıştan iadeler ve indirimlerin ardından Beşiktaş'ın toplam hasılatı 7 milyar 29 milyon 785 bin 4 lira oldu.

Trabzonspor, reklam ve sponsorluk gelirlerinden 1,4 milyar lira elde etti

Trabzonspor'un da gelirlerinde en büyük payı reklam ve sponsorluk gelirleri oluşturdu. Buna göre Trabzonspor, reklam ve sponsorluk gelirlerinden 1 milyar 393 milyon 552 bin 317 lira elde etti. Mağazacılık gelirleri ise 1 milyar 161 milyon 211 bin 163 lira olarak kayıtlara geçti. Kulübün maç hasılatları, kombine kart, loca gelirleri ve bilet satışlarından elde ettiği gelir 650 milyon 591 bin 312 lira olurken, naklen yayın gelirleri 621 milyon 972 bin 205 lira seviyesinde gerçekleşti.

Spor Toto ve diğer isim hakkı gelirleri 144 milyon 719 bin 196 lira, UEFA gelirleri 41 milyon 49 bin 438 lira, royalty gelirleri 11 milyon 38 bin 399 lira ve diğer gelirler 69 milyon 802 bin 680 lira oldu.

Bu gelir kalemlerinin toplamı 4 milyar 93 milyon 936 bin 710 liraya ulaştı.

Dört büyük takımın geçen yıl elde ettiği toplam gelirleri ve bu gelirlerin alt kalemleri şöyle:

Fenerbahçe Gelir Kalemleri Lisanslı Ürün Satış Gelirleri 4.287.226.562 Reklam, Sponsorluk ve İsim Hakkı Gelirleri 3.684.316.228 Stat Gelirleri 3.227.479.277 Katılım ve Performans Gelirleri 1.317.912.591 Naklen Yayın Gelirleri 688.171.896 Transfere İlişkin Gelirler 313.583.387 Futbolcu Yetiştirme Tazminatı Gelirleri 1.720.480 Diğer Gelirler 49.733.061 Toplam Hasılat 13.570.143.482 Galatasaray Gelir Kalemleri Mağaza Satış Gelirleri 6.234.590.764 Loca, VIP ve Kombine Satış Gelirleri 5.155.615.341 Sponsorluk, Reklam ve İsim Hakkı Gelirleri 4.772.020.753 UEFA Şampiyonlar ve Avrupa Ligi Gelirleri 3.112.449.169 Yayın Hakkı Gelirleri 757.275.021 Sporcu Transfer, Kira ve Yetiştirme Gelirleri 583.796.283 Diğer Futbol Faaliyetleri Gelirleri 56.935.300 Toplam Hasılat 20.672.682.631 Beşiktaş Gelir Kalemleri Maç Hasılatları ve Kombine Kart Loca Geliri 2.247.159.907 Lisanslı Ürün Satış Gelirleri 2.166.125.738 Sponsorluk ve Reklam Geliri 900.408.561 İsim ve Lisans Hakkı Gelirleri 857.004.037 Yayın Gelirleri 561.011.389 UEFA Gelirleri 126.641.225 Futbolcu Kiralama ve Yetiştirme Gelirleri 102.479.147 Diğer 297.276.661 Satıştan İadeler (-) 175.267.931 Satış İskontoları/İndirimler (-) 53.053.730 Toplam Hasılat 7.029.785.004 Trabzonspor Gelir Kalemleri Reklam ve Sponsorluk Gelirleri 1.393.552.317 Mağazacılık Gelirleri 1.161.211.163 Maç Hasılatları, Kombine Kart, Loca Gelirleri ve Bilet Satışları 650.591.312 Naklen Yayın Gelirleri 621.972.205 Spor Toto ve Diğer İsim Hakkı Gelirleri 144.719.196 UEFA Gelirleri 41.049.438 Royalty Gelirleri 11.038.399 Diğer Gelirler 69.802.680 Toplam Hasılat 4.093.936.710

Kaynak: AA