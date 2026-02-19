Türk Gemi Denetimi Güçleniyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, geçen yıl limanlara uğrak yapan 3 bin 115 yabancı bayraklı gemiye, liman devleti denetimi yapıldığını belirterek, "Türk bayraklı gemilerde de standartların yükseltilmesi amacıyla geçen yıl 583'ünü program dışı denetledik." ifadelerini kullandı.

Uraloğlu, Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen denetim faaliyetlerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Uyguladıkları gemi denetim mekanizmalarının denizlerde can, mal ve seyir emniyetinin sağlanmasının yanı sıra, deniz çevresinin korunmasında da belirleyici bir rol üstlendiğini aktaran Uraloğlu, denetim sayesinde yabancı ve Türk gemilerinin teknik ve operasyonel standartlarının yükseltildiğini, bu çalışmaların Türkiye'yi yüksek standartlı gemilere sahip bayrak devletleri arasında konumlandırdığını bildirdi.

Uraloğlu, Paris Mutabakat Zaptı (MoU) ve diğer memorandumlar kapsamında gerçekleştirilen denetimlerin, deniz ticareti açısından standart üstü gemiler için önemli kolaylıklar sağladığına işaret ederek, Türk gemilerinin 2008'den bu yana Paris MoU'nun en yüksek performans gösteren gemiler listesinde yer aldığını hatırlattı. Türk bayrağının, Paris Mutabakat Zaptı "Beyaz Listesi"ndeki güçlü konumunu, bu yıl da sürdürdüğünün altını çizen Uraloğlu, "2025'te 215 Türk bayraklı gemi, birçoğu Avrupa Birliği ülkesi olan Paris MoU ülkelerinde denetlendi. 5 gemi tutulurken, tutulma oranı yüzde 2,32 olarak kaydedildi. Bu oran, Paris MoU genel ortalaması olan yüzde 4,03'ün yarısına yakındır. Bu çerçevede, çok başarılı bir denetim periyodu geçirdik. 2025 yılı performanslarının da değerlendirileceği Paris MoU yıllık raporunda, Türk bayrağımızın daha üst performans sıralarında olmasını bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye deniz ticaretinde küresel bir güç"

Denizlerde emniyet seviyesini yükseltmek için risk odaklı denetim kapasitesini sürekli geliştirdiklerine dikkati çeken Uraloğlu, liman başkanlıklarınca Türk bayraklı gemilere yapılan ön sörvey uygulamalarının, bu süreçte önemli katkı sağladığını kaydetti. 2025'te uluslararası sefer yapan 960 Türk bayraklı gemiye, ön sörvey denetimi gerçekleştirdiklerinin bilgisini veren Uraloğlu, Türkiye'nin deniz ticaretinde küresel bir güç olduğunu ve bu gücün önemli unsurlarından Türk gemi filosunu, dünyanın neresinde olursa olsun desteklemeye devam edeceklerini vurguladı.

Uraloğlu, Türkiye'nin yalnızca bir bayrak devleti değil, aynı zamanda sahip olduğu yük ve liman kapasitesiyle de bölgenin en güçlü liman devletlerinden biri olduğuna işaret ederek, şöyle devam etti:

"Yapılan planlamalar ve tarafı olduğumuz memorandumlar kapsamında, 2025'te limanlarımıza uğrak yapan toplam 3 bin 115 yabancı bayraklı gemiye, liman devleti denetimi yaptık. Tespit edilen eksiklikler nedeniyle bu gemilerden 486'sı, gemide çalışma tecrübesine sahip denetim uzmanlarımız tarafından sefere izin verilmeyerek tutuldu. Bu rakamlar, bölgemizde en fazla gemi denetimi gerçekleştiren ülke konumunda olmamızı sağladı. Yalnızca uluslararası değil, ulusal sefer yapan Türk bayraklı gemilerde de standartların yükseltilmesi amacıyla geçen yıl 583'üne program dışı denetim gerçekleştirdik."

-"Denetimleri kararlılıkla sürdüreceğiz"

Uraloğlu, bu yıl denetimler için yeni yazılım sistemini ve gemi denetim risk değerlendirme modülünü de devreye alarak ve deniz emniyetinden ödün vermeden denizcilik sektöründen en yüksek oranda kazanç elde ederek, Türkiye'nin refah seviyesini artırmak için yeni stratejiler ve yatırımlarla çalışmaya devam edeceklerini vurguladı. Risk oluşturan gemilere yönelik başlatılan yoğunlaştırılmış liman devleti denetimlerinin, mevzuat altyapısının oluşturularak, Liman Devleti Denetimi Uygulama Yönetmeliği kapsamına alındığını da anımsatan Uraloğlu, şunları kaydetti:

"2025 yılında Akdeniz MoU'da yapılan denetimlerin yüzde 42,7'si, Karadeniz MoU'da gerçekleştirilen denetimlerin ise yüzde 11,1'i ülkemiz limanlarında, bu kapsamdaki gemilere yönelik yapıldı. 2025 yılında Akdeniz MoU genelinde tutulma oranı yüzde 7,3 iken Türkiye'de yüzde 14,3, Karadeniz MoU genelinde yüzde 6,7 iken Türkiye'de yüzde 21,3 olarak belirlendi. Bu uygulama ile standart altı gemilerin denizlerimizde seyir, can, mal ve çevre emniyetini riske atmasının önlenmesini hedefliyoruz. Denetimleri, kararlılıkla sürdüreceğiz."

Uraloğlu ayrıca, ulusal sefer yapan kuru yük gemilerine 2024'ten itibaren yetkilendirilmiş klas kuruluşları, yolcu ve araç taşımacılığı yapan gemilere ise 2025'in son çeyreğinden itibaren liman başkanlıkları aracılığıyla durum değerlendirme denetimi yapılmaya devam edildiğini değinerek, Türk denizciliğinin güçlenerek büyüdüğünü, denizlerde emniyet standartlarının artırılmasına yönelik tüm tedbirlerin kararlılıkla uygulanmaya devam edeceğini bildirdi.