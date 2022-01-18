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Türk halıcılar dünyaya 639 milyon 557 bin metrekare halı sattı - Son Dakika

Türk halıcılar dünyaya 639 milyon 557 bin metrekare halı sattı

18.01.2022 11:00
Türk halıcılar dünyaya 639 milyon 557 bin metrekare halı sattı

Türk halı üreticileri, geçen yıl ihraç ettiği 639 milyon 557 bin metrekare halıdan 3 milyar 179 milyon 483 bin dolar gelir sağladı.

Türk halı üreticileri, geçen yıl ihraç ettiği 639 milyon 557 bin metrekare halıdan 3 milyar 179 milyon 483 bin dolar gelir sağladı.

AA muhabirinin Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) verilerinden derlediği bilgiye göre, halı ihracatçıları 2021'de 177 ülkeye 639 milyon 557 bin metrekare halı gönderdi. Halıcılar, bu sayede 3 milyar 179 milyon 483 bin dolar gelir kazandı, geçen yıla göre dış satımını yüzde 22,1 artırdı.

Türk halıcılar en fazla kazancı 2 milyar 677 milyon 320 bin dolarla makine halılarından elde etti. Makine halılarını 438 milyon 705 bin dolarla tüfte halıları, 53 milyon 483 dolarla el halıları ve 9 milyon 975 bin dolarla kilim takip etti.

Türkiye'nin en çok ihracat yaptığı ülke 1 milyar 147 milyon 105 bin dolarla ABD oldu. Pazar payının yüzde 36'sını kapsayan ABD'yi 176 milyon 164 bin dolarla Irak, 161 milyon 514 bin dolarla İngiltere ve 160 milyon 390 bin dolarla Almanya izledi.

Halı ihracatında lider Gaziantep

Türkiye'nin halı ihracatında ilk sırayı yüzde 71,5 payla Gaziantep aldı. Gaziantep 2 milyar 273 milyon 971 bin dolar, İstanbul 657 milyon 543 bin dolar, Uşak ise 78 milyon 400 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan, AA muhabirine, Türkiye'nin halı ihracatının önemli aşama kaydettiğini belirtti.

Her geçen yıl halı ihracatının yükseldiğini aktaran Kaplan, "Sektörümüz gittikçe büyüyor ve yatırımlarımız çoğalıyor. 2021'de halı ihracatçılarımız ülke ekonomisine önemli gelir sağladı. Sektörümüz geçtiğimiz yıl 3 milyar doların üzerinde dış satım gerçekleştirdi. Yaptığımız dış satımla geçen yılki hedeflerimizi de geçmiş bulunuyoruz. Bu hedefi yakaladığımız için mutluyuz." dedi.

Yeni yıl hedefi 4 milyar dolar

Kaplan, sektörün gelişmesi ve daha fazla ihracat yapması için önemli çalışmalar yürüttüklerini anlatarak, özgün tasarımlara yoğunlaştıklarını ifade etti.

Sektörünün en önemli pazarının ABD olduğunu dile getiren Kaplan, şunları kaydetti:

"Türkiye makine halı ihracatında ilk sırada yer alıyor. Dünya makine halı ihtiyacının en büyük kısmını ülkemiz karşılıyor. Türkiye dünya halı sektöründe söz sahibidir. Sektörümüzün bu başarısını sürdürmek arzusundayız. Özgün tasarım ve yeniliklerimizle halılarımızı yeni yıl da çok sayıda ülkedeki insanların ayaklarına sereceğiz. Bu yılki ihracat hedefimiz 4 milyar dolardır. Diğer hedeflerimiz gibi bu hedefimizi de gerçekleştireceğimize inanıyoruz."

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İhracat, Türkiye, dolar, Türk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Türk halıcılar dünyaya 639 milyon 557 bin metrekare halı sattı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Türk halıcılar dünyaya 639 milyon 557 bin metrekare halı sattı - Son Dakika
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