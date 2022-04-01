"Türk halkı boş vaktini internette geçiriyor" - Son Dakika
Üye Girişi

"Türk halkı boş vaktini internette geçiriyor"

01.04.2022 11:57
"Türk halkı boş vaktini internette geçiriyor"

Araştırma şirketi Areda Survey, Türk halkına 'Boş vakitlerinizi genelde nasıl geçiriyorsunuz?' sorusunu yöneltti.

Araştırma şirketi Areda Survey, Türk halkına 'Boş vakitlerinizi genelde nasıl geçiriyorsunuz?' sorusunu yöneltti. Katılımcıların yüzde 34,4'ü boş zamanlarını en çok internette geçirdiğini söyledi.

Areda Survey yaptığı araştırmada Türk halkının boş zamanını nasıl değerlendirdiğini inceledi. Araştırmada katılımcılara beş seçenek sunularak, bunlardan hangisiyle en fazla uğraşıldığı tespit edildi. Araştırma sonuçlarına göre, Türkiye'de insanlar boş zamanlarını en fazla internet ortamında değerlendirdiği ortaya çıktı.

Boş vaktini internette değerlendirdiğini belirtenlerin oranı yüzde 34,4 düzeyinde iken, interneti yüzde 23,3'lük bir oranla televizyon izleme eğilimi takip etti. Araştırmaya katılanların sadece yüzde 12,4'ü boş vakitlerinde kitap okuduğunu belirtirken,  yüzde 2,8'i ise spor yaptığını ifade etti.

Araştırmada, kadınların erkeklerden daha fazla oranda kitap okuduğu tespit edildi. İleri yaştakilerin en çok televizyon izlediği belirlenirken, gençlerin ise en çok internet kullandığı ve kitap okuduğu belirlendi.

Şirketin sosyometre araştırması Türkiye genelinde 2000 kişinin katıldığı 26 - 28 Şubat tarihleri arasında gerçekleşti. İlgili araştırma, kantitatif araştırma yöntemlerinden CAWI (Bilgisayar Destekli Web Anketi) yöntemiyle yapıldı.


YORUMLAR
500
İEÜ Medical Park'a 'Türkiye'nin En İyi İşverenleri' ödülü İEÜ Medical Park'a 'Türkiye'nin En İyi İşverenleri' ödülü Şekerde fiyat oyununu bozacak gelişme Şekerde fiyat oyununu bozacak gelişme

Araştırma, Türkiye, Kitap, Türk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi 'Türk halkı boş vaktini internette geçiriyor' - Son Dakika


Son Dakika
11:11 Gram altının fiyatı 912 lira seviyesinden alıcı buluyor
11:11 İngiltere'den Adana'ya gelen çöpler tepkiye neden olmuştu! Bakanlık: Tehlike sınırında değil!
11:09 Ahmet Davutoğlu doğal gaz zamlarını görünce sordu: Bu millet bu zamlarla nasıl geçinecek, vatandaşa eziyete yeminli misiniz?
10:59 CHP'li Tanju Özcan, gönlünde yatan cumhurbaşkanı adaylarını açıkladı!
10:56 Çeçen lider Kadirov'un Ukrayna yalanı ortaya çıktı! Benzincideki görüntüsü her şeyi kanıtladı
10:50 Cinsel içerik üretmek için işlerinden ayrıldılar! Yeni evli çiftin aylık kazancı dudak uçuklattı
10:44 CHP Edirne Enez İlçe Başkanı Vedat Avcu, "Ramazan ayını karşılıyoruz" deyip alkol masasından video paylaştı
10:42 Dondurucuda saklamış! Kürtaj karşıtı aktivistin evinde 5 fetüs bulundu!
10:23 Sokak hayvanlarıyla ilgili sözleri tepki çekmişti! Twitter'da boykot edilen Yeşim Salkım'dan sert yanıt: Aklınızı başınıza devşirin
10:19 1 Nisan 2022 güncel döviz kuru! Dolar ne kadar? Euro kaç TL?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2022 12:07:47. #1.13#
SON DAKİKA: "Türk halkı boş vaktini internette geçiriyor" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement