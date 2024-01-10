Türk Halkının İsrail Boykotuna Katılım Oranı Yüzde 60,3

Areda Survey, Türkiye genelinde bin 752 kişinin katılımıyla İsrail'in Filistin'e karşı gerçekleştirmiş olduğu saldırıların Türk halkı üzerindeki etkisini araştırdı. Araştırmaya göre, Türk halkının yüzde 60,3'ü İsrail ürünlerine yönelik boykot çağrılarına uyuyor. Ayrıca, yüzde 86,6'sı İsrail'in saldırıları karşısında Amerika ve Avrupa'nın insan hakları konusunda başka devletleri baskıladıklarını düşünüyor.

Areda Survey'in Türk halkının boykota katılım durumuna dair yaptığı araştırmaya göre Türk halkının yüzde 60,3'ü bu boykot çağrılarına katıldığını belirtiyor. Aynı araştırmada, Amerika ve Avrupa'nın insan hakları konusundaki tutumları hakkında katılımcıların ne düşündükleri de soruldu. Verilen cevapların yüzde 86,6'sı insan hakları konusunda Amerika ve Avrupa'nın başka devletleri baskıladığı yönünde oldu. Yüzde 13,4'ü ise Amerika ve Avrupa'yı insan hakları konusunda samimi ve tutarlı olduğunu belirtti.

ARAŞTIRMANIN METODOLOJİSİ

Türkiye genelinde bin 752 kişinin katıldığı ve 28 Kasım – 1 Aralık 2023 tarihleri arasında yapılan araştırma, kantitatif araştırma yöntemlerinden CAWI tekniği ile "Areda Survey'in Profil Bazlı Dijital Paneli" kullanılarak gerçekleştirildi.