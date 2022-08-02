THY'de yeni düzenleme! Kabin memuru alımındaki yaş sınırı değişti - Son Dakika
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THY'de yeni düzenleme! Kabin memuru alımındaki yaş sınırı değişti

02.08.2022 15:22

Türk Hava Yolları'nın (THY) kabin memuru alımındaki yaş sınırı değişti. THY Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, yeni yaş sınırının 39 olacağını belirtti.

En son geçtiğimiz şubat ayında kabin memuru alım ilanı açan Türk Hava Yolları (THY), istihdam edeceği personeli 1 Ocak 1992-31 Aralık 2002 arasında doğan kişilerden seçeceğini duyurmuştu. Bu duyuru ile beraber yaş sınırı 30 olarak belirlenmişti.

YÖNETİM KURULU BAŞKANI MESAJ YAYINLADI

2023 yılında yapılacak personel alımıyla ilgili geçtiğimiz günlerde kendi sosyal medya hesabından açıklama yapan THY Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, kabin memuru adaylarını yakından ilgilendiren bir mesaj yayınladı.

YAŞ SINIRI 39'A YÜKSELTİLDİ

2023 yılında yapılacak personel alımı ile ilgili Linkedin hesabı üzerinden bir açıklama yapan Prof. Dr. Ahmet Bolat, bir kullanıcının "kabin memurlarının yaş sınırının gözden geçirilmesi gerektiği" yönündeki ifadelerine de yanıt verdi. Bolat, "Sınırı 39 yaşına çıkarıyoruz" dedi.

THY, kabin memurları için yaş sınırını 39'a yükseltiyor
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