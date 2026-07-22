Türk Havyarı Hedefi ve Midye Yetiştiriciliği - Son Dakika
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Türk Havyarı Hedefi ve Midye Yetiştiriciliği

Türk Havyarı Hedefi ve Midye Yetiştiriciliği
22.07.2026 11:14
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Bakanlık, midye yetiştiriciliğini geliştirecek ve 'Türk havyarı' ile dünya pazarlarında yer alacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Turgay Türkyılmaz, gelecek dönemde midye yetiştiriciliğini geliştirmeyi, ayrıca "Türk havyarı" markasını oluşturarak mersin balığı ve havyar üretiminde de dünya pazarlarında güçlü konuma ulaşmayı amaçladıklarını belirtti.

Türkyılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin su ürünleri üretimindeki artışın, ihracata da güçlü şekilde yansıdığını söyledi.

Bu alandaki üretimin geçen yıl 1 milyon 37 bin tona ulaştığını ve Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdığını anımsatan Türkyılmaz, bunun 627 bin tonunun yetiştiricilikten, 410 bin tonunun avcılıktan elde edildiğini ifade etti. Türkyılmaz, yetiştiriciliğin üretimdeki payının yüzde 60'a yükseldiğini söyledi.

Türkyılmaz, su ürünleri ihracatının geçen yıl miktar bazında 288 bin ton ve değer bazında 2,25 milyar dolar olduğunu bildirerek, "Sektörümüz yaklaşık 1,9 milyar dolar dış ticaret fazlası verdi. Bu olumlu tablo 2026'da da sürüyor. Bu yılın ilk 6 ayında ihracatımız geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13 artarak 1,1 milyar dolara ulaştı. Su ürünlerinde bu yılın sonunda da en az 2,4 milyar dolarlık ihracatı yakalamayı hedefliyoruz." diye konuştu.

"Türk somonu ihracatında başarı hikayesi yazıyoruz"

İhracatın omurgasını çipura, levrek, gökkuşağı alabalığı, Türk somonu ve mavi yüzgeçli orkinosun oluşturduğuna işaret eden Türkyılmaz, ihraç edilen su ürünlerinin yüzde 80'den fazlasının yetiştiricilik ürünü olduğunu söyledi.

Türkyılmaz, Türkiye'den 100'den fazla ülkeye ihracat yapıldığını aktararak, sözlerine şöyle devam etti:

"Çipura ve levrek özellikle Avrupa Birliği pazarında güçlü konumda bulunuyor. Son yılların en önemli başarı hikayelerinden birisini de Türk somonu ihracatında yazıyoruz. Türk somonu ihracatında Uzak Doğu ülkeleri ve Rusya pazarı ön plana çıkıyor. 2016'da sadece 5 bin tonla başlayan Türk somonu üretimi, bugün itibarıyla 75 bin tona ulaştı. Yıllık 2,25 milyar dolarlık toplam ihracatımızın içerisindeki payı 500 milyon dolar seviyesine çıktı."

Türkyılmaz, Uzak Doğu ülkeleri arasında Çin'in de bulunduğunu, bu ülke ile Türkiye arasında ticari işbirliği kapsamında uzlaşma sağlandığını anlatarak, bundan sonraki süreçte Çin'in de ön planda olacağını ifade etti.

Türk Cumhuriyetleri'nin de Türk balıklarının pazarlandığı önemli ülkeler arasında yer aldığına işaret eden Türkyılmaz, "Bizim ihracatçılarımız ve üreticilerimiz uzak ve yakın ülke tanımıyor, Amerika Birleşik Devletleri'nden Kanada'ya kadar farklı ülke gruplarında çalışıyorlar. 2028'de ihracat miktarını 3 milyar dolar seviyesine çıkarmayı hedefliyoruz. Su ürünleri sektörümüz son yıllarda üretim, ihracat ve markalaşmada önemli başarılar elde etmiştir. Türk somonu bunun en güçlü örneğidir. Gelecek dönemde midye yetiştiriciliğini geliştirmeyi, ayrıca 'Türk havyarı' markasını oluşturarak mersin balığı ve havyar üretiminde de dünya pazarlarında güçlü konuma ulaşmayı amaçlıyoruz." değerlendirmelerinde bulundu.

"Üretim planlamasıyla iklim değişikliği etkilerini en aza indiriyoruz"

Türkyılmaz, deniz suyu sıcaklıklarının artması, iklim değişikliği, istilacı türlerin yayılması ve müsilaj gibi çevresel sorunların sektörü olumsuz etkilediğini ancak bilimsel verilere dayalı üretim planlaması, etkin denetimlerin yapılması, sürdürülebilir avcılık uygulaması ve modern yetiştiricilik teknikleriyle bu etkileri en aza indirmeye çalıştıklarını kaydetti.

Kaynak: AA

Balıkçılık, İhracat, Ekonomi, Dünya, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türk Havyarı Hedefi ve Midye Yetiştiriciliği - Son Dakika

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