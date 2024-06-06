Çin Uluslararası İthalat Fuarı 2024 Türkiye Milli Katılım Organizasyonu EİB Tarafından Gerçekleştirilecek

Ekonomi

Çin'in Şanghay kentinde 05- 10 Kasım 2024 tarihleri arasında düzenlenecek olan 'Çin Uluslararası İthalat Fuarı 2024' Türkiye milli katılım organizasyonu bu sene 6. Kez Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) organizatörlüğünde gerçekleştirilecek.

Çin Uluslararası İthalat Fuarı 2024 (CIIE) Fuarı'nın Tanıtım Toplantısı Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Ege İhracatçı Birlikleri Sürdürülebilirlik ve Organik Ürünler Koordinatörü Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Ali Işık ve Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreteri Cumhur İşbırakmaz'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, "Çin Devlet Başkanı Xİ Jinping 2017 mayıs ayında gerçekleşen "Kuşak ve Yol Forumu"nda, Çin'in dışa açılma politikalarının ve uluslararası iş birliği niyetinin bir parçası olarak, küresel ticareti teşvik etmek ve ithalatı artırmak amacıyla 2018 yılından itibaren bu fuarın düzenleneceği açıkladı. Düzenlendiği tarihten itibaren de Çin Devlet Başkanı Xİ Jinping'in de bizzat önem verdiği Çin'in en önemli prestij fuarı konumunda. CIIE Fuarının, dünyanın en önemli fuar organizasyonlarından biri olduğunun farkındayız ve bu girişimin bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz. Türkiye, Çinliler ile Türkler arasında derin bir dostluk kurulmasını sağlayan ve iki taraf arasında hem ekonomik hem de ticari iş birliği kapsamında çok yüksek düzeyde potansiyele sahip 'Kuşak ve Yol' inşasının ortaklaşa yapılması sürecine katılan dünyadaki ilk ülkelerden biridir" dedi.

"41,6 milyar dolarlık ticaret açığını kapatmak için tüm gücümüzle çalışıyoruz"

Başkan Eskinazi, "Fuarda sergilenen tüm ürünlerin yüzde 100 ithal olması şartı bulunuyor, bu da onu dünyada benzersiz kılıyor. Fuara geniş bir ürün yelpazesi dahil ediliyor: tüketim malları, otomotiv, ekipman, medikal cihazlar ve sağlık ürünleri, tarım ürünleri, hizmet ticareti gibi. 2023 yılında Çin'e ihracatımız 3,3 milyar dolar iken Çin'den ithalatımız ise 44,9 milyar dolara ulaşarak yaklaşık 41,6 milyar dolarlık ticaret açığı oluştu. Bu açığı kapatmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nın ülkemiz lehine bu açığı kapatmaya yardımcı olacağını umuyoruz. Çin'e ihracatımızı artırmak için, Çin pazarını daha iyi tanımamız ve stratejik olarak yaklaşmamız gerektiğinin farkındayız. Bu nedenle, EİB olarak 2019'dan beri bu pazarı anlamak ve ihracatçılarımıza anlatmak için mücadele veriyoruz" diye konuştu.

Çin'in "416 milyar dolarlık" ithal ettiği ürünlerde fiyat avantajına sahibiz

Sözlerini sürdüren Jak Eskinazi, şunları kaydetti:

"Çin'e ihraç edilecek ürünlerle ilgili GTIP bazında çalışmalar yapılması, kamu ve özel sektör iş birliğinde katma değeri yüksek ürünlerin Çin'e ihracatına yönelik çalışmalar yapacak platformların oluşturulmasını önemsiyor, tanıtımlarımızı bu doğrultuda şekillendirmeye gayret ediyoruz. Pekin Büyükelçiliğimiz Ticaret Müşavirliğimizce yapılan bir çalışmaya göre, Çin'in 2023 yılında ithal ettiği ürünlerin altılı GTIP bazındaki birim fiyatı, ülkemizin genel ihraç birim fiyatları ile mukayese edildiğinde Çin'in toplam ithalatının yüzde 27'sine tekabül eden 1.781 tarife satırından oluşan toplam "416 milyar dolarlık" bir pazarda ihraç ürünlerimizin Çin pazarında kayda değer fiyat avantajına sahip olduğu görülmektedir."

"Türk firmalarının Çin pazarıyla iş birliği imkanlarını yakalamasına öncülük etmekten mutluluk duyuyoruz"

Ege İhracatçı Birlikleri Organik Ürünler ve Sürdürülebilirlik Koordinatörü ve Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Ali Işık da "Çin Uluslararası İthalat Fuarı, dünyanın her yerindeki firmalara ürün ve hizmetlerini sergilemeleri için benzersiz bir imkan sağlıyor. Bu prestijli etkinliğe geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu sene de katılacak olmaktan dolayı büyük heyecan duyuyoruz ve getireceği fırsatları geçmiş yıllarda olduğu gibi bu sene de sabırsızlıkla bekliyoruz. Bu fuara katılmak yalnızca ürünlerimizi tanıtmamıza değil, aynı zamanda Çin ile dostluk ve iş birliği bağlarımızı güçlendirmemize de imkan tanıyor. 2019 yılından beri fuarın Türkiye milli katılım organizasyonunu yürütmekteyiz. Çin'in en prestijli fuarı olan Çin Uluslararası İthalat Fuarının bir parçası olmaktan da son derece gurur duyuyoruz" cümlelerini aktardı.

"Çin Türk ihracatçılar için çok önemli bir fırsat"

Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreteri Cumhur İşbırakmaz ise "Dünya ticareti geçen sene 32 trilyon dolara ulaştı. Çin'in dünya ticaretindeki payı ise 5 trilyon dolar. Türkiye'nin bir yıllık ticaretini Çin neredeyse bir ayda gerçekleştiriyor. Çin'de 1 buçuk milyar kişi yaşıyor. 1 buçuk milyarlık nüfusun yüzde 30'u orta sınıf ve üstü gelir grubunu oluşturuyor. Bu rakamın yüzde 10'u yani 100 milyon kişi Avrupa standartlarında yaşıyor. 70-80 bin dolarlık kişi başına gelir söz konusu. Bu büyüklükteki pazara her şeyi satabiliriz. Çin Türk ihracatçılar için çok önemli bir fırsat. Son dönemde Çin'den ülkemize büyük bir ilgi var, sürekli heyetler geliyor. Bu ayın 25-26'sı tarihlerinde Çin Sincan Urumçi'de fuara katılacağız. Çin Uluslararası İthalat Fuarı 2024 (CIIE) Fuarı kendi internet sitesinde 'Türk ihracatçıları bekliyoruz' diye paylaşım yaptı. Bu pozitif ortamı avantajlı olarak kullanmamız gerekiyor" diye vurguladı. - İZMİR