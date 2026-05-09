TÜRK-İŞ Konut Kurası Afyonkarahisar\'da Çekildi

09.05.2026 16:21
TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, Afyonkarahisar'da konut kurasını çekti. 108 daire için kura yapıldı.

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Genel Başkanı Ergün Atalay, Afyonkarahisar'da konut kura çekimine katıldı.

Atalay, İstiklal Mahallesi'ndeki TÜRK-İŞ Afyonkarahisar İl Temsilciliğinin kurduğu yapı kooperatifince yapılan konutların kurasında, 75 yıllık bir kurum olan sendikanın 1 milyon 400 bini kayıtlı 4,5 milyonluk bir aile olduğunu söyledi.

Türk bayrağından sonra TÜRK-İŞ armasının çok hoşuna gittiğini anlatan Atalay, şöyle konuştu:

"Güvenilir olmak önemli. Buradaki herkes kıt kanaat üç kuruş parasını topladı, buraya getirdi. Buradaki evler herkese hayırlı olsun. Bu binada mühendisinden ve işçisine kadar kimin emeği varsa onlara teşekkür ediyorum."

Afyonkarahisar Valisi Naci Aktaş da kurası çekilecek konutların yapımında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Programda, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekilleri İbrahim Yurdunuseven, Ali Özkaya ve Hasan Arslan, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal ve TÜRK-İŞ Afyonkarahisar İl Temsilcisi Muharrem Uslu da konuştu.

Konuşmaların ardından 108 dairenin kurası çekildi.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
