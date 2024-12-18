Asgari ücret görüşmesi öncesi kritik toplantı - Son Dakika
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Ekonomi

Asgari ücret görüşmesi öncesi kritik toplantı

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TÜRK-İŞ, Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3'üncü toplantısı öncesinde asgari ücret gündemiyle Başkanlar Kurulu Toplantısı gerçekleştirecek. Toplantıda, asgari ücret için net bir tutar önerisinin belirlenmesi bekleniyor.

18.12.2024 14:44
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Doğrudan 7 milyon çalışanı, dolaylı olarak toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücretin belirlenmesine yönelik süreç devam ediyor. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025'te geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ilk toplantısını 10 Aralık, ikinci toplantısını ise 16 Aralık'ta gerçekleştirmişti. Komisyon, üçüncü toplantısını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın başkanlığında 19 Aralık Perşembe günü saat 11.30'da yapacak.

TÜRK-İŞ'TEN KRİTİK KARAR

Toplantı öncesinde komisyonda işçi tarafını temsil eden TÜRK-İŞ, Başkanlar Kurulu'nu toplama kararı aldı. TÜRK-İŞ Genel Merkezi'nde yapılacak toplantının gündemi ise asgari ücret olacak. TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay başkanlığında yapılacak toplantıda, asgari ücret görüşmelerinde TÜRK-İŞ'in tavrı tartışılacak. Toplantıya katılan TÜRK-İŞ'e bağlı sendikaların yönetimlerinden asgari ücret konusunda görüş alınacak. Asgari ücret görüşmelerinde anlaşmanın sağlanamaması halinde konfederasyonun izleyeceği yol haritası belirlenecek.

Asgari ücret görüşmesi öncesi kritik toplantı

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Asgari Ücret, İş Dünyası, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Asgari ücret görüşmesi öncesi kritik toplantı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • erkan demir:
    50 binden aşağı olursa herkez greve gitsin. 20 bin 30 BIN le kendileri yaşasın 29 6 Yanıtla
  • Cocukluk askimsin:
    gerekirse sokaklara çıkalım ne olacaksa olsun mina oyarim böyle hayatin 18 4 Yanıtla
  • Bilal Yavuz:
    bu türk iş başkanı bidahaki dönemde cumhur ittifakının milletvekili adayıdır işçiler umrunda değil masadan kalkan sendika başkanı ilk defa duydum.bence ücret açıklanmadan pasifize ettiğin o koltuğu acilen boşalt.. 7 6 Yanıtla
  • Umt:
    herkes artık sıkıntının en üst seviyesinde deli etmesinler insanı doğru düzgün karar versinler cinnet geçiricez az kaldı bu yönetimden kurtulmamız lazım. 8 3 Yanıtla
  • Yaşar kemal Çanakcı:
    tiyatronun sonuna geldik demek.Biraz daha bekleyip biraz daha heyecan katabilirdiniz aslında. 6 1 Yanıtla
  • hasan h. Bey:
    asgari ucrete yapilacak zammi masa altindan acikiyorum.merak eden egilip baksin :) 4 2 Yanıtla
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