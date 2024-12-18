Asgari ücret görüşmesi öncesi kritik toplantı

Ekonomi

Doğrudan 7 milyon çalışanı, dolaylı olarak toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücretin belirlenmesine yönelik süreç devam ediyor. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025'te geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ilk toplantısını 10 Aralık, ikinci toplantısını ise 16 Aralık'ta gerçekleştirmişti. Komisyon, üçüncü toplantısını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın başkanlığında 19 Aralık Perşembe günü saat 11.30'da yapacak.

TÜRK-İŞ'TEN KRİTİK KARAR

Toplantı öncesinde komisyonda işçi tarafını temsil eden TÜRK-İŞ, Başkanlar Kurulu'nu toplama kararı aldı. TÜRK-İŞ Genel Merkezi'nde yapılacak toplantının gündemi ise asgari ücret olacak. TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay başkanlığında yapılacak toplantıda, asgari ücret görüşmelerinde TÜRK-İŞ'in tavrı tartışılacak. Toplantıya katılan TÜRK-İŞ'e bağlı sendikaların yönetimlerinden asgari ücret konusunda görüş alınacak. Asgari ücret görüşmelerinde anlaşmanın sağlanamaması halinde konfederasyonun izleyeceği yol haritası belirlenecek.