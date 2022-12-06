"7.785 TL kırmızı çizgimiz" diyen TÜRK-İŞ Başkanı, asgari ücret masasına 3 konu başlığıyla gelecek

Asgari Ücret Tespit Komisyonu yarın milyonların gelirini belirlemek için ilk toplantısını yapacak. Ancak gelen son dakika bilgisine göre TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu asgari ücret gündemiyle toplanacak. Toplantıda asgari ücret görüşmelerinde izlenecek yol haritasını masaya yatıracak. Konfederasyon, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda, Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması'ndaki rakamları, gıda enflasyonundaki oranları ve ücretler üzerindeki gelir vergisi yükünü gündeme getirecek.

TÜRK-İŞ'ten asgari ücret toplantısı

Ancak kritik toplantı öncesi flaş bir gelişme yaşandı. TÜRK-İŞ, bu toplantıdan saatler önce Başkanlar Kurulu'nu toplayacak. Konfederasyona üye 34 sendikanın yöneticilerinin katılacağı toplantıda, sendikaların asgari ücrete dair görüş ve talepleri alınıp, görüşmelerde izlenecek yol haritası masaya yatırılacak.

TÜRK-İŞ, yarınki Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda, konfederasyonun Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması'ndaki rakamları, gıda enflasyonundaki oranları ve ücretler üzerindeki gelir vergisi yükünü gündeme getirecek.

Bu yıl Komisyonda işçi heyetinin başkanlığını TÜRK-İŞ Genel Sekreteri ve Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak yürütürken, heyette Haber-İş Sendikası Genel Başkanı Veli Solak, Tarım-İş Sendikası Genel Başkanı İlhami Polat ve Türkiye Çimse-İş Sendikası Genel Başkanı Zekeriya Nazlım yer alacak.