Karar Resmi Gazete'de! Türk lirası mevduat stopajı artırıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Karar Resmi Gazete'de! Türk lirası mevduat stopajı artırıldı

Karar Resmi Gazete\'de! Türk lirası mevduat stopajı artırıldı

6 ay vadeli stopaj yüzde 10, 1 yıl vadeli yüzde 7,5'e yükseltildi.

01.11.2024 01:46
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Gelir Vergisi Kanunu'nun geçici 67. maddesinde yer alan tevkifat oranlarında düzenlemeye ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Düzenlemeyle Türk lirası mevduat ve fonlarda stopaj oranları artırıldı.

Buna göre, son tarih 31 Ocak 2025 olmak üzere daha önce 6 ay vadeli mevduatta yüzde 7,5 olan stopaj yüzde 10'a, 1 yıl vadeli olanlarda ise yüzde 5'ten yüzde 7,5'e çıkarıldı. Daha önce yüzde 2,5 seviyesindeki 1 yıldan uzun vadeli mevduatlarda ise stopaj yüzde 5 olarak uygulanacak.

Düzenleme 31 Ocak 2025'e kadar geçerli olacak.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Karar Resmi Gazete'de! Türk lirası mevduat stopajı artırıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Mehmet Yılmaz:
    nerden neyi tırtiklayalım onun peşindeler gerçek bu 30 4 Yanıtla
  • Adem Uçuk:
    En büyük soyguncu devlet olmuş! 11 3 Yanıtla
  • Ahmet PEHLİVAN:
    Malıye bakanı vatandaştan hep alıyor yahu bırazda zengıne dokun ırazda tasarruf yaptır 10 0 Yanıtla
  • res:
    Günaydın arkadaşlar 5saraydan gerisi yalan dolan her türlü geçirir gs 3 6 Yanıtla
  • k K:
    fakir koruma adi altinda bu uygulama bankalarinda 99 bin tl den daha fazla parasi olanlar icin uygulanmali. fakir veya askerili calisani vergi adi altinda haraca baglamak fakir intihar asamasina getirebilir 4 2 Yanıtla
  • Ahmed Mehmed:
    Ne oluyor bu durumda 2 1 Yanıtla
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