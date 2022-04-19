Türk Lokumu'nu genç kuşak da çok sevdi - Son Dakika
Üye Girişi

Türk Lokumu'nu genç kuşak da çok sevdi

19.04.2022 12:08
Türk Lokumu'nu genç kuşak da çok sevdi

Türklerin geleneksel lezzetlerinin başında yer alan lokumu, modern üretim anlayışı ve kültürel lezzetle birleştiren Tuğba Kuruyemiş, genç kuşakları da lokumu sevdirdi.

Türklerin geleneksel lezzetlerinin başında yer alan lokumu, modern üretim anlayışı ve kültürel lezzetle birleştiren Tuğba Kuruyemiş, genç kuşakları da lokumu sevdirdi. Geçtiğimiz yıl Antep Rüyası ismi ile üretime başlanan ve Uluslararası Üstün Lezzet Ödülü alan Antep Rüyası adlı lokumun ardından 2 ayrı çeşit daha lokum türü geliştirildi.

Genç nesil tarafından oldukça çok sevilen Tuğba Kuruyemiş'in rüya serisi lokum türleri sosyal medyada en fazla paylaşılan gıda ürünlerinin başında yer alınca Tuğba Kuruyemiş sadece lokum taleplerini karşılayabilmek için özel üretim ekibi oluşturdu.

Globalleşen dünyada her şeyin artık dijital mecrada yer aldığını belirten Tuğba Kuruyemiş Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tonkul, "Gelişen teknoloji ve yaygınlaşan internet ile mekan mefhumu ortadan kalktı. Herkes elindeki telefon ya da bilgisayar ile beğeni ya da eleştirisini tuşlarla yapıyor. Tuğba Kuruyemiş olarak yaklaşık 40 yıl önce 'Burada gülümseme hizmet eder' sloganı ile başladığımız hizmeti artık sadece mağazalarımızda değil, internet siteleri aracılığı ile de sürdürüyoruz. Dijital dünyada uyum sağlayan herkes, artık beğeni ya da eleştirisini çok daha kolay dile getirdiği için rüya serisi adını verdiğimiz lokum türleri en fazla rağbet gören ürünlerin başında yerini aldı" diyerek her gün binlerce paket ürünü hem mağaza hem de internet aracılığı ile tüketiciye ulaştırdıklarını söyledi.

"Ulaşılabilir kalite temel prensibimiz"

Yaklaşık 40 yıldır sadece üretim üzerine değil daha iyisini ve en kalitelisini ortaya çıkarmak için de çalıştıklarını belirten Tonkul, "Tuğba Kuruyemiş olarak faaliyete başladığımız günden bu yana yüzlerce ürün oluşturduk. Bunun yanında 40 yıl 3-4 kişilik bir ekiple başladığımız çalışmayı bugün yaklaşık 1200 kişi ile sürdürüyoruz" diyerek hem kaliteli üretimin hem de istihdam sağlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

"Rüya serisi en çok beğenilen lokum çeşidi oldu"

Yaklaşık 3 yıl önce Tuğba Kuruyemiş'te görev yapan gıda mühendislerinin uzun çalışmaları sonucu üretilen ve Uluslararası Üstün Lezzet Ödülü alan Antep Rüyası adlı lokum çeşidinden sonra seriye 'Bademli Antep Rüyası' ve 'Çikolata Rüyası' adlı iki ürün daha eklediklerini belirten Tuğba Kuruyemiş Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tonkul, bu yıl da Uluslararası Üstün Lezzet Ödülü'ne talip olduklarını söyledi. - AYDIN

Türk Lokumu'nu genç kuşak da çok sevdi
Türk Lokumu'nu genç kuşak da çok sevdi
Türk Lokumu'nu genç kuşak da çok sevdi

YORUMLAR
500
Liselilerin yaptığı ekmekler ramazanda ihtiyaç sahiplerinin de yüzünü güldürüyor Liselilerin yaptığı ekmekler ramazanda ihtiyaç sahiplerinin de yüzünü güldürüyor Son dakika haberi | İslahiye'de şehit aileleri ve gaziler için iftar düzenlendi Son dakika haberi | İslahiye'de şehit aileleri ve gaziler için iftar düzenlendi

Gaziantep, Kuruyemiş, Rüya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Türk Lokumu'nu genç kuşak da çok sevdi - Son Dakika


Son Dakika
12:10 Bebeğini kucağına alamadan ölmüştü! Talihsiz kadının dosyasındaki CD'ler boş çıktı, aile ihmal üzerinde duruyor
12:06 Karısının sevgilisini 7 parçaya ayıran kocadan inanılmaz savunma: Bu namuslu ile namussuzun savaşıdır!
12:05 Türkiye günlerce Tarsus'ta yapılan gizemli kazıyı konuşmuştu! O evde yangın çıktı, ekipler güçlükle kontrol altına aldı
11:54 Adriana Lima bebeğinin cinsiyetini yaptığı partiyle duyurdu
11:52 HDP, kapatma davasına ilişkin savunmasını Anayasa Mahkemesi'ne bugün sunuyor
11:50 Domatesin, biberin, salatalığın bu kadar pahalı olmasının nedeni bu mu? Son 6 yılda hacze maruz kalan tarım arazi sayısı yüzde 101 arttı
11:39 MHP lideri Bahçeli: Dünyada yaygın ekonomik yıkımlar hiçbir zaman bugünkü gibi tehlikeli bir eşiğe dayanmadı
11:35 Putin'den tepki toplayacak hareket! Onlarca sivili öldüren "Buça kasabı"na muhafızlık unvanı verdi
11:31 3 buçuk aylık hamile kadının evini komşuları bastı: Yüzüme tencereyle vurdu, kafamda poşet parçaladı
11:31 Dolar/TL yeni günde 14,66 seviyelerinde işlem görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2022 12:17:51. #1.11#
SON DAKİKA: Türk Lokumu'nu genç kuşak da çok sevdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement