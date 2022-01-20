Üye Girişi
Türk makarna sektörü geçen yıl 160 ülkeye 780 milyon dolarlık ihracat yaptı - Son Dakika

Türk makarna sektörü geçen yıl 160 ülkeye 780 milyon dolarlık ihracat yaptı

20.01.2022 11:05
Türk makarna sektörü geçen yıl 160 ülkeye 780 milyon dolarlık ihracat yaptı

Türkiye'deki makarna üreticileri, 2021 yılında 160 ülkeye yaptıkları 1 milyon 370 bin tonluk ürün ihracatından 780 milyon dolar gelir elde etti.

Türkiye'deki makarna üreticileri, 2021 yılında 160 ülkeye yaptıkları 1 milyon 370 bin tonluk ürün ihracatından 780 milyon dolar gelir elde etti.

Makarna ihracatında İtalya'dan sonra dünyada ikinci sırada yer alan Türkiye'nin geçen yıl yaptığı dış satım, bir önceki yıla oranla değer bazında yüzde 3 artarak 780 milyon dolara ulaştı.

Toplamda 1 milyon 370 bin ton ürün ihracatı yapan sektör, en çok dış satımı 731 bin tonla Afrika ülkelerine gerçekleştirdi ve 379 milyon 503 bin dolar gelir sağladı.

Güney Amerika ülkeleri 218 bin tonla ikinci, Asya ülkeleri 98 bin tonla üçüncü, Orta Doğu ülkeleri 64 bin tonla dördüncü sırada yer aldı. Avrupa Birliği ülkelerine de geçen yıl 18 bin ton makarna gönderildi.

"160 ülkeye ihracatımız sorunsuz olarak gerçekleşti"

Makarna Sanayicileri Derneği (TMSD) Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Külahçıoğlu, AA muhabirine, iklim değişikliğinin yanı sıra salgına bağlı olarak tedarik zincirinin bozulmasının ve lojistikte yaşanan problemlerin gıda ürünlerinin önemini daha da belirgin hale getirdiğini söyledi.

Alınan tedbirler kapsamında makarnanın kati ihracatının 1 Ocak-30 Nisan 2021 tarihlerinde kısıtlandığını anımsatan Külahçıoğlu, "Geçen yılın ilk 4 ayında ihracatımızda yaklaşık yüzde 15 düşüş gerçekleşti. Sonrasında sektörümüzün, Ticaret Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığıyla yaptığı istişareler neticesinde buna kalıcı bir çözüm bulundu ve aşmış olduk. Bundan sonraki toparlanmayla yılı miktar bazında yüzde 9 düşüş ancak değer bazında yüzde 3 artışla kapatma başarısı göstermiş olduk." dedi.

2022'de hedef dış satımda 1 milyar doları aşmak

Sektörün bu yıl 1 milyar dolarlık dış satım hedeflediğini belirten Külahçıoğlu, "Bu yıl revize ettiğimiz hedef olan 1 milyar dolarlık dış satıma emin adımlarla ilerleyeceğiz. Artık, Ticaret Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığıyla aldığımız tedbirler kalıcı hale geldi. İç tüketimle birlikte değerlendirdiğimizde sektörümüzün toplam büyüklüğü 1,5 milyar doları aşmış durumda. İhracat ve iç tüketim dengesini de koruyoruz." ifadelerini kullandı.

TMSD Yönetim Kurulu Başkanı Külahçıoğlu, sektörün doğrudan ve dolaylı olarak 50 bin kişiye istihdam sağladığına dikkati çekerek, sektöre yapılan yeni yatırımlarla Türkiye'nin uluslararası rekabetteki gücünün daha da artırıldığını aktardı.

İtalya'dan sonra dünyanın en fazla makarna ihracatını Türkiye'nin yaptığını vurgulayan Külahçıoğlu, bu başarının, Avrupa Birliği'nin makarna ithalatında uyguladığı 20 bin tonluk miktar kotası ile ABD'nin anti-damping vergisi ve telafi edici vergi uygulanmasına rağmen sağlandığına dikkati çekti.

Külahçıoğlu, ihracatın artırılmasının önündeki engellerin kaldırılmasına yönelik de çalışmaların sürdüğünü belirterek, şöyle konuştu:

"Avrupa Birliği ile müzakerelerde makarna önemli bir başlık, masada bulunuyor. ABD'nin anti-damping ve telafi edici vergi uygulamaları var. Bunlara yönelik de Ticaret Bakanlığının genişletilmiş bir müzakere çalışması var. Uluslararası ilişkiler anlamında da Japonya ile gerçekleştirilen serbest ticaret anlaşmasında da sona gelindiği bilgisini aldık. 2022 yılında Japonya ile bu anlaşmanın imzalanmasını bekliyoruz. Geçen yıl İngiltere, Avrupa Birliği'nden ayrıldı ve ülkemize yaklaşık yüzde 17'lik bir ek kota verildi. İngiltere ile hala devam eden serbest ticaret anlaşmasının genişletilmesi çalışmaları var. Buradaki önemli kalemlerden biri de makarna sektörü. İngiltere'ye dış satımda da kapasitemizin artmasını bekliyoruz."

YORUMLAR
500

Avrupa Birliği, İhracat, Türkiye, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Türk makarna sektörü geçen yıl 160 ülkeye 780 milyon dolarlık ihracat yaptı - Son Dakika Ekonomi


Kanunsuz Topraklar'da neler oldu? Teğmen Sezai ölüyor mu? Kanunsuz Topraklar'da neler oldu? Teğmen Sezai ölüyor mu?         
11:37
Havada tuhaf tepki! Pilot "Mesaim bitti" dedi ve acil iniş yaparak seferi tamamlamayı reddetti Havada tuhaf tepki! Pilot "Mesaim bitti" dedi ve acil iniş yaparak seferi tamamlamayı reddetti         
11:36
Esra Hankulu'nun şüpheli ölümü aydınlandı! Ümitcan Uygun cesedi yatakta uyur pozisyonunda bırakıp gitmiş Esra Hankulu'nun şüpheli ölümü aydınlandı! Ümitcan Uygun cesedi yatakta uyur pozisyonunda bırakıp gitmiş         
11:04
Belediye başkanlığından sonra, AK Parti'den de istifa etti! Rasim Arı'nın yeni durağı İYİ Parti olacak Belediye başkanlığından sonra, AK Parti'den de istifa etti! Rasim Arı'nın yeni durağı İYİ Parti olacak         
10:19
Son Dakika: Türkiye, Osman Kavala'nın yargılanmasına ilişkin resmi görüşünü Avrupa Konseyi'ne iletti Son Dakika: Türkiye, Osman Kavala'nın yargılanmasına ilişkin resmi görüşünü Avrupa Konseyi'ne iletti         
09:56
Merkez Bankası faiz kararını bugün açıklayacak! Ekonomistler tek bir tahminde birleşti Merkez Bankası faiz kararını bugün açıklayacak! Ekonomistler tek bir tahminde birleşti         
09:35
Hakan Sabancı, adının aşk dedikodusuna karıştığı Dilara Aksüyek ile birlikte görüntülendi Hakan Sabancı, adının aşk dedikodusuna karıştığı Dilara Aksüyek ile birlikte görüntülendi         
09:04
Karısının kaldığı evi basan adam, kayınbiraderinin pompalı saldırısıyla karşılaştı Karısının kaldığı evi basan adam, kayınbiraderinin pompalı saldırısıyla karşılaştı         
08:27
İstanbul'un göbeğinde gasp çetesi, eve baskın yaptığı anları TikTok'ta paylaştı İstanbul'un göbeğinde gasp çetesi, eve baskın yaptığı anları TikTok'ta paylaştı         
17:05
AKOM'dan İstanbul için kar uyarısı: Cuma akşamı kuvvetli yağacak, 4-5 gün sürecek AKOM'dan İstanbul için kar uyarısı: Cuma akşamı kuvvetli yağacak, 4-5 gün sürecek         
16:44
Ferman Toprak, Şanlıurfa'yı gezip, eşiyle poşulu poz verdi Ferman Toprak, Şanlıurfa'yı gezip, eşiyle poşulu poz verdi         
16:24
Kar yağışına hazırlıksız yakalandığı söylenen Fatma Şahin: Devlet işinin başında Kar yağışına hazırlıksız yakalandığı söylenen Fatma Şahin: Devlet işinin başında         
15:25
İzzet Yıldızhan'a gönderme yaptılar! Sahneye mayo ile çıkanlar kervanına Cicişler de katıldı İzzet Yıldızhan'a gönderme yaptılar! Sahneye mayo ile çıkanlar kervanına Cicişler de katıldı         
15:24
Son Dakika: Erdoğan'dan muhtarlara müjde: Maaşlarınızı asgari ücret seviyesine çekiyoruz Son Dakika: Erdoğan'dan muhtarlara müjde: Maaşlarınızı asgari ücret seviyesine çekiyoruz         
14:57
Merak edilen soru cevap buldu! İşte Acun Ilıcalı'nın Hull City'yi almak için ödediği para Merak edilen soru cevap buldu! İşte Acun Ilıcalı'nın Hull City'yi almak için ödediği para         
14:53
Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın: Nasıl dolandırmışım, bir tane yalanımı söylesinler! Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın: Nasıl dolandırmışım, bir tane yalanımı söylesinler!         
14:20

Son Dakika Haberleri
11:37 İstanbullular yarın sabaha hazır olun! Meteoroloji uzmanları İstanbul'u bir hafta etkileyecek kar yağışı için saat verdi
11:36 Kanunsuz Topraklar'da neler oldu? Teğmen Sezai ölüyor mu?
11:35 Havada tuhaf tepki! Pilot "Mesaim bitti" dedi ve acil iniş yaparak seferi tamamlamayı reddetti
11:31 Annemizi Saklarken yeni bölüm yayınlandı! Handan'ın peri masalı son mu bulacak?
11:18 Altın yükselişe geçti, gram fiyatı 800 liradan işlem görüyor
11:18 Gözler Merkez Bankası'nda! Yükselişe geçen dolar 13,51'den işlem görüyor
11:17 Erdoğan "Hesabı İmralı'ya verecek" deyince, Akşener "Hapisten çıkarmak mı istiyorsun" diye sormuştu! AK Parti: Asla kabul edilemez, siyasi iftiradır
11:17 Kuruluş Osman'da neler oldu? Göktuğ öldü mü?
11:04 Üçüncü doz BioNTech aşısı olanlar incelendi: Omicron aşıları aşmayı başardı!
11:04 Seren Serengil, Survivor Panorama programında sunuculuk yapmaya başlayan Şeyma Subaşı'nın ablasına ateş püskürdü: Karaktersiz
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2022 11:48:44. #1.12#
SON DAKİKA: Türk makarna sektörü geçen yıl 160 ülkeye 780 milyon dolarlık ihracat yaptı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement