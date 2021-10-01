Türk mermer üretim markası, Avrupa'nın En İyi İşverenleri arasında 14'üncü sırada

AYDEM Enerji grup şirketlerinden Tümaş Mermer, Great Place to Work Enstitüsü Avrupa'nın En İyi İşverenleri Listesi'nde 14'üncü sırada yer aldı.

AYDEM Enerji grup şirketlerinden Tümaş Mermer, iş yeri kültürü ve çalışan memnuniyeti alanında global bir standart olarak kabul edilen Great Place to Work Enstitüsü'nün yürütüğü programda, 50-500 çalışanı olan kategorisinde Avrupa'nın En İyi İşverenleri Listesi'nde 14'üncü sıraya yerleşti.

'YENİ NESİL İŞVEREN UYGULAMALARIMIZI GÜÇLENDİREREK SÜRDÜRECEĞİZ'

İşyeri kültürünün çalışanlar tarafından değerlendirilerek, global sıralamada başarılı sonuçlar elde edilmesinden duydukları mutluluğu paylaşan Tümaş Mermer Genel Müdürü Burak Bağcı, "Şirketini sahiplenen, güven kültürünü benimsemiş çalışanlarımızın değerlendirmeleriyle önce Türkiye'nin En iyi İşverenleri Listesi'ne girmek, şimdi de Avrupa Listesi'nde yer almak bizim için büyük bir mutluluk ve gurur. Geçtiğimiz yıl boyunca hayata geçirdiğimiz, çalışanlarımızı odağımıza aldığımız uygulamalarımız, dijitalleşme ve sürekli eğitim temalı çalışmalarımız bize başarıyı getirdi. Adaptasyon kabiliyeti yüksek, şeffaflığı önceliklendiren, çalışanını her zaman olduğundan daha çok merkezine alan yeni nesil işveren uygulamalarımızı güçlendirerek sürdüreceğiz" dedi.