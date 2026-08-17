Türk Mobilya Sektörü Akıllı ve Çevre Dostu Ürünlere Yöneliyor - Son Dakika
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Türk Mobilya Sektörü Akıllı ve Çevre Dostu Ürünlere Yöneliyor

Türk Mobilya Sektörü Akıllı ve Çevre Dostu Ürünlere Yöneliyor
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Türk mobilya sektörü, yapay zeka ve sürdürülebilirlik odaklı ürünlerle global trendlere adapte oluyor.

Türk mobilya sektörü, küresel trendlerdeki gelişmeleri yakından takip ederek, akıllı, yapay zeka destekli ve çevre dostu ürünleri odağına aldı.

Orta Anadolu Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği (OMKO) Başkanı Levent Öztekin, AA muhabirine, mobilya sektöründeki teknolojik dönüşüm ve sürdürülebilirlik trendlerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Yapay zeka entegrasyonu, nesnelerin interneti ve yeşil dönüşüm başlıklarının mobilya pazarında kuralları baştan yazdığına dikkati çeken Öztekin, küresel büyüklüğü 700 milyar doları aşan mobilya sektöründe, çok işlevli çözümler sunan akıllı mobilya pazarının önemli rol oynayacağını söyledi.

Öztekin, akıllı mobilya sektöründe öne çıkan ürünlere işaret ederek, "Araştırmalara göre, halihazırda 5 milyar dolar civarında değerlenen küresel akıllı mobilya pazarının, her yıl ortalama yüzde 15 büyüme kaydederek 5 yıl içinde 9-10 milyar dolar seviyelerine yaklaşacağı öngörülüyor. Özellikle çalışma masaları ve oturma gruplarında kablosuz şarj, sesli kontrol ve ergonomik otomasyon gibi özelliklerin, yatak odalarında ise yapay zeka destekli sağlık ve uyku izleme sistemlerinin öne çıkacağı tahmin ediliyor. Akıllı mobilyaların akıllı ev sistemlerine doğrudan bağlanmasıyla ofis ve ev tipi çalışma alanlarında sensörlü yükseklik ayarlı masaların, sağlık takip sistemlerinin ve iklim kontrolü, horlama algılama ve biyometrik veri takibi yapan akıllı yatak sistemlerinin daha fazla yaygın hale geldiğini göreceğiz." dedi.

Tüketiciler çevre dostu mobilyalara yöneliyor

Öztekin, mobilya sektöründe yeşil ekonomi ve sürdürülebilirliğin de önem taşıdığını vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Dünyanın en büyük iki pazarı Avrupa ve ABD'de şu an 27,5 milyar dolar büyüklüğündeki çevre dostu mobilya pazarının her yıl yüzde 5-6 büyüyeceği ve 5 yıl içinde 35 milyar doları aşacağı tahmin ediliyor. Bunda hem yasal düzenlemelerin hem de tüketici taleplerinin etkisi var. Avrupa Birliği eko-tasarım düzenlemeleri kapsamında mobilyada tam izlenebilirlik sağlayan 'Dijital Ürün Pasaportu' ve tamir edilebilirlik nitelikleri talep ediyor. ABD ise federal düzeydeki 'temiz alım' standartları kapsamında, kamu ihalelerinde geri dönüştürülmüş ve düşük karbonlu mobilya kullanımını şart koşuyor. "

Öztekin, yeni nesil tüketicilerin de estetik ve konfor ihtiyacının yanı sıra karbon ayak izi düşük ve insan sağlığını önceliklendiren ürünlere yöneldiğini belirterek, "Bu durum FSC sertifikalı ahşaplardan, geri dönüştürülmüş materyallerden ve biyoçözünür bileşenlerden üretilen çevre dostu mobilyaların artması demek. Özellikle gençlerin kapalı alan hava kalitesi, toksik madde içermeyen malzemeler ve kaynakların tükenmesine yönelik hassasiyetleri, uzun ömürlü ve etik üretilmiş tasarımları öne çıkarıyor." diye konuştu.

Sektörün rekabetçiliği güçlendirilecek

Bu beklentilerin etkisiyle akıllı ve sürdürülebilir mobilyaların lüks olmaktan çıkıp, pazar dinamiğine yön veren ana unsurlardan biri haline geldiğini bildiren Öztekin, "Mobilya sektörü olarak bu dönüşüme hızla adapte olmaya çalışıyor, bu alanda gereken adımları atıyoruz." ifadesini kullandı.

Öztekin, sektörün bu alanlardaki üretimini desteklemek için Ticaret Bakanlığı koordinatörlüğünde, Türkiye İhracatçılar Meclisi işbirliğiyle 17. Ulusal Mobilya Tasarım Yarışması'nı düzenlediklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Bu yarışmayı, sektörümüzün uzun vadeli rekabetçiliğini güçlendirecek stratejik bir hamle olarak konumlandırıyoruz. Gençlerden yapay zekanın, akıllı teknolojilerin ve çevre dostu materyallerin getirdiği yeni yaşam alışkanlıklarını doğru okuyan, insan ve doğa odaklı tasarım felsefelerini projelerinin merkezine koymalarını bekliyoruz. 'Design for Export' vizyonuyla hayata geçirdiğimiz yarışmamızda, teknolojiyi tasarımla estetik şekilde buluşturan yaratıcı yaklaşımların sektörümüzün ikiz dönüşüm vizyonuna da ilham vereceğine inanıyoruz."

Kaynak: AA

Yapay Zeka, Teknoloji, Ekonomi, İhracat, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türk Mobilya Sektörü Akıllı ve Çevre Dostu Ürünlere Yöneliyor - Son Dakika

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