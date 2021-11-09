Türk otomotiv sektörü ABD pazarındaki payını artırmayı hedefliyor

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB), ABD'nin en büyük otomotiv yan sanayi fuarı olan AAPEX 2021-Otomotiv Aftermarket Fuarı'na milli katılım sağladı.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle geçen yıldan bu yana on-line fuarlar ve dijital sektörel ticaret heyetleri gibi organizasyonlarla mevcut ve alternatif pazarlarda ihracatı artırmaya çalışan OİB, fiziki etkinliklerin başlamasıyla bu alandaki faaliyetlerini hızlandırdı.

Bu kapsamda AAPEX 2021-Otomotiv Aftermarket Fuarı'na milli katılım organizasyonu gerçekleştiren OİB, 100 milyar dolarlık otomotiv tedarik endüstrisi ithalatı yapan Amerikan pazarından Türk otomotiv sektörünün daha fazla pay almasını hedefliyor.

Las Vegas kentinde düzenlenen ve otomotiv yan sanayi sektöründe faaliyet gösteren 14 Türk firmasının katıldığı fuarda, dünyanın pek çok farklı ülkesinden otomotiv sektörü temsilcileri bir araya gelip piyasaların son durumuyla ilgili görüş alışverişi yapma imkanı buldu.

"Hedef pazar ABD'den aldığımız payı artırmamız gerekiyor""

Fuarda OİB Info Standı'nda konukları ağırlayan OİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Orhan Sabuncu, organizasyonla ilgili değerlendirmede bulundu.

Dünyanın en büyük ithalatçısı olan ABD'den otomotiv endüstrisindeki payı artırmak için çalıştıklarını belirten Sabuncu, şöyle devam etti:

"Pandemi öncesi 11 milyon adetle dünyanın en büyük motorlu araç üreticilerinden biri olan ABD, dünyanın en büyük otomotiv üretim merkezleri ve ithalatçısı arasında yer alıyor. Ülkenin otomotiv ithalatı 2020 yılında 254 milyar dolar olarak gerçekleşirken, sadece 8708 faslındaki tedarik endüstrisi ithalatı da 60 milyar dolar olmuştur. Diğer ürünlerle birlikte ülkenin tedarik endüstrisi ithalatının 100 milyar dolara ulaştığı tahmin edilmektedir. Hedef pazarımız olan böyle büyük bir ülkeden aldığımız payı artırmak için çok daha fazla çalışmamız gerekiyor."

Sabuncu, AAPEX 2021'in bu anlamda önemli bir organizasyon olduğuna dikkati çekti.

Türkiye'nin 3 yıldır ABD'ye otomotiv ihracatının senelik ortalama 1 milyar dolar olduğu bilgisini veren Sabuncu, "ABD, otomotiv endüstrisinde en fazla ihracat yapılan ilk 10 ülke arasında yer almaktadır. ABD'ye yönelik tedarik endüstrisi ihracatımız da 2020 yılında 539 milyon dolara ulaşmıştır. Böyle fuarlar başta olmak üzere yapılacak çalışmalarla ABD'nin 100 milyar dolara ulaşan tedarik endüstrisi ithalatından daha fazla pay alabilmek mümkün görünüyor." değerlendirmesini yaptı.