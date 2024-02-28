Türk parasını koruma kanunu tebliğinde değişiklik! Dövizle ödeme yasağı 6 yıl sonra esnetildi - Son Dakika
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Ekonomi

Türk parasını koruma kanunu tebliğinde değişiklik! Dövizle ödeme yasağı 6 yıl sonra esnetildi

Türk parası kıymetini koruma kanunu tebliğinde yapılan değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı. Karar ile dövizle ödeme yasağı 6 yıl sonra bazı alanlar için kaldırıldı.

28.02.2024 08:34  Güncelleme: 08:54
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'i Resmi Gazete'de yayımladı.

YASAĞIN ESASLARI YENİDEN DÜZENLENDİ

Yapılan düzenleme ile dövizle ödeme yasağının uygulanma esasları yeniden düzenlendi. Buna göre, tüm ödemelerin TL ile yapılma zorunluluğu kaldırıldı.

İŞTE DÖVİZLE ÖDEME YAPILABİLECEK ALANLAR

Düzenlemede yer alan 6 maddedeki hallerle geçmişe dönük yükümlülükler dövizle yerine getirilebilecek. İşte dövizle ödeme yapılabilecek alanlar;

  • Döviz cinsinden kıymetli evraklar
  • 19/4/2022 tarihinden önce düzenlenmiş faturalar
  • Borsada döviz cinsinden gerçekleştirilen kıymetli maden alım-satım işlemleri
  • Dış Ticaret Sermaye Şirketleri üzerinden gerçekleştirilecek ihracatlar
  • Antrepolar ve geçici depolama alanlarının ödeme yükümlülükleri
  • Serbest ticaret bölgesinde faaliyet gösteren firmaların mal teslimi
Türk parasını koruma kanunu tebliğinde değişiklik! Dövizle ödeme yasağı 6 yıl sonra esnetildi
Türk parasını koruma kanunu tebliğinde değişiklik! Dövizle ödeme yasağı 6 yıl sonra esnetildi

Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türk parasını koruma kanunu tebliğinde değişiklik! Dövizle ödeme yasağı 6 yıl sonra esnetildi - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

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SON DAKİKA: Türk parasını koruma kanunu tebliğinde değişiklik! Dövizle ödeme yasağı 6 yıl sonra esnetildi - Son Dakika
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