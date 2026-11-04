Türk Reasürans, sosyal medya iddialarını portföy yapısındaki değişimle yalanladı

Türk Reasürans AŞ, sosyal medyada yayımlanan bir paylaşımda yer alan şirketin hisse senedi portföyü ve banka mevduatlarındaki değişimlere ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığını, söz konusu rakamların bir değer kaybını değil portföy yapısındaki değişikliği gösterdiğini bildirdi.

Türk Reasürans'tan yapılan açıklamada, bugün sosyal medya platformunda yayımlanan bir paylaşımda, Türk Reasürans AŞ'nin hisse senedi portföyü ve banka mevduatlarındaki değişimlere ilişkin birtakım iddialara yer verildiği belirtildi.

Paylaşımda yer alan rakamların bir değer kaybını değil, portföy yapısındaki değişikliği gösterdiği bildirilen açıklamada, hisse senedi portföyündeki azalışın, söz konusu hisselerin ve diğer sermaye piyasası araçlarının belirtilen yıl içindeki portföy değişiminden kaynaklandığı aktarıldı.

Açıklamada, Türk Reasürans ve Doğal Afet Sigortaları Kurumunun (DASK) belirtilen tarihlerdeki toplam portföy büyüklüğünü gösteren rakamların, portföyün düzenli olarak büyüdüğünü gösterdiği ifade edildi.

Türk Reasürans'ın portföy büyüklüğünün 31 Aralık 2024'te 8 milyar 988 milyon 252 bin 296 lira, 30 Haziran 2025'te 15 milyar 7 milyon 664 bin 64 lira, 31 Aralık 2025'te 16 milyar 427 milyon 100 bin 970 lira, 30 Haziran 2026'da 19 milyar 263 milyon 500 bin 202 lira seviyesinde bulunduğu aktarılan açıklamada, DASK'ın portföy büyüklüğünün ise 31 Aralık 2024'te 16 milyar 219 milyon 547 bin 951 lira, 30 Haziran 2025'te 17 milyar 799 milyon 182 bin 647 lira, 31 Aralık 2025'te 20 milyar 13 milyon 121 bin 175 lira, 30 Haziran 2026'da 27 milyar 299 milyon 792 bin 97 lira olduğu belirtildi.

Açıklamada, Türk Reasürans'ın finansal yapısının söz konusu dönemde güçlenerek büyümeye devam ettiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Net dönem karı 2023'te 1,3 milyar lira, 2024'te 3,1 milyar lira ve 2025'te 3,6 milyar lira olarak gerçekleşmiştir. 2026 yılı ilk 6 aylık kar rakamı ise 2,9 milyar lira seviyesinde gerçekleşmiş ve 2025 yılı ilk 6 ay rakamına göre (1,7 milyar lira) 1,2 milyar liralık artış göstermiştir. Yine ilgili sosyal medya iddiasında paylaşılan bankalarda bulunan varlık rakamının dönemsel olarak artış ya da azalış göstermesi, piyasanın gidişatına göre toplam portföy büyüklüğü içerisinde varlık dağılımının piyasa beklentisine göre değişkenlik göstermesinden kaynaklanmıştır.

Sermayesinin tamamı Hazine ve Maliye Bakanlığına ait olan şirketimiz, kuruluşundan itibaren TBMM adına Sayıştay denetiminin yanı sıra 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu çerçevesinde Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) denetimine tabidir. Şirketimizin ilgili dönemlere ilişkin tüm denetimleri tamamlanmıştır. Dolayısıyla söz konusu iddialar gerçeği yansıtmamaktadır."