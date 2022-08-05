Türk Sanayici ve İşadamları Vakfı Başkanı Veli Sarıtoprak, Bodrum'da berat takdim etti - Son Dakika
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Türk Sanayici ve İşadamları Vakfı Başkanı Veli Sarıtoprak, Bodrum'da berat takdim etti

05.08.2022 19:50
Türk Sanayici ve İşadamları Vakfı Başkanı Veli Sarıtoprak, Bodrum'da berat takdim etti

Türk Sanayici ve İşadamları Vakfı Başkanı (TÜSİAV) Veli Sarıtoprak, Bodrum ilçesinde berat takdim etti.

Türk Sanayici ve İşadamları Vakfı Başkanı (TÜSİAV) Veli Sarıtoprak, Bodrum ilçesinde berat takdim etti.

TÜSİAV, her yıl ülkenin geleceğine, bilim, sanayi ve kültürüne katkı sağlayanlara "Vefa Beratı", "Sivil Toplum Dostu Beratı" ve "TÜSİAV Onursal Üyelik Beratı" ile teşekkür ediliyor.

Bu yılki beratın sahipleri, sade bir törenle sahiplerine verildi.

Yalıkavak Mahallesi'ndeki bir işletmede düzenlenen ve TÜSİAV Yönetim Kurulu Başkanı Veli Sarıtoprak ile TUSİAV Platform Başkanlarının da katıldığı törende eski Muğla Valisi ve 20. Dönem Muğla Milletvekili Lale Aytaman, Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Ummahan Yurt ve Bodrum Belediyesi Özel Kalem Müdürü Kenan Apaydın'a TUSİAV beratları takdim edildi.

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Kaynak: AA

Bodrum, Muğla, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türk Sanayici ve İşadamları Vakfı Başkanı Veli Sarıtoprak, Bodrum'da berat takdim etti - Son Dakika

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