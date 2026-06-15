Türk Savunma Firmaları Eurosatory\'de Tanıtımda

Türk savunma sanayisi firmaları, Fransa'da düzenlenen uluslararası savunma ve güvenlik fuarı Eurosatory'de ürünlerini dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçilere tanıtıyor.

Fransa'nın başkenti Paris'e yakın Villepinte kentinde 19 Haziran'a kadar devam edecek Eurosatory Fuarı'na, bu yıl 65 ülkeden 2 bini aşkın firma katıldı.

Türkiye bu yıl fuarda ASELSAN, Roketsan, Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ (MKE), HAVELSAN da dahil 50'nin üzerinde firmayla temsil ediliyor.

Eurosatory'nin bu yılki ana sponsorları arasında yer alan ASELSAN, fuarda elektronik harp ve insansız hava aracı (İHA) karşıtı sistemlerinin yanı sıra kamikaze ürünleriyle dikkati çekiyor.

MKE de keskin nişancı tüfeği Bora 12, Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer (KBRN) tehditlere karşı geliştirdiği yerli ve milli savunma ürünleri ile fuarda yer alırken Roketsan ise geliştirdiği roketlerle yoğun ilgi görüyor.

Sektördeki diğer Türk firmaları da geliştirdikleri çözüm ve ürünlerle Eurosatory'de ilk günden itibaren çok sayıda ziyaretçi kabul etti.