Türk Şirketleri Avrasya Yatırımlarında Öne Çıkıyor

23.02.2026 11:13
Avrasya Kalkınma Bankası, Türk yatırımcılarla işbirliğini güçlendiriyor. 2025'te en fazla yatırım yapan ülke olacak.

Avrasya Kalkınma Bankası, üye ülkelerde yürütülen büyük yatırım projelerinde Türk şirketleri ve finans kuruluşlarıyla işbirliğini genişletmeye açık olduklarını bildirdi.

Avrasya Kalkınma Bankası Kıdemli Genel Müdürü Azamat Tuleubay, Türk yatırımcıların, Avrasya bölgesindeki rolünü ve Bankanın Türkiye ile işbirliğini AA muhabirine değerlendirdi.

Tuleubay, Bankaya üye 7 ülkenin Türkiye ile yatırım işbirliğinin aktif şekilde geliştiğini belirterek, 2025'te Türkiye'nin Çin ve Körfez ülkelerinden sonra Avrasya bölgesine en fazla yatırım yapan ülke konumuna yükseldiğini söyledi.

Türkiye'nin geçen yıl bölgeye yaptığı birikimli yatırımların 18,6 milyar dolara ulaşarak 2 katına çıktığını aktaran Tuleubay, Avrasya bölgesi ülkelerinin de Türkiye'ye yatırımlarının 2025'te yaklaşık 44 milyar doları aştığını ifade etti.

Tuleubay, yabancı yatırımların, Avrasya Kalkınma Bankası üyesi ülkelerin sürdürülebilir sosyoekonomik kalkınmasında önemli rol oynadığını vurgulayarak, bu yatırımların altyapı modernizasyonu, modern teknolojilerin ve yönetim uygulamalarının hayata geçirilmesi, bölgesel pazarların entegrasyonu ve yeni istihdam alanlarının oluşturulmasına katkı sağladığını dile getirdi.

Türk yatırımcıların özellikle kamu-özel sektör işbirliği (PPP) ve proje finansmanı alanlarında uluslararası finans kuruluşlarıyla etkin çalışabilen güvenilir ortaklar olduğunu belirten Tuleubay, Banka olarak bölgede Türk yatırımcılarla birçok büyük altyapı projesini hayata geçirdiklerini söyledi.

Tuleubay, bugüne kadar aralarında Türk şirketleri Alsim Alarko ve Makyol'un olduğu uluslararası konsorsiyum çerçevesinde Kazakistan'ın Almatı bölgesinde Büyük Almatı Çevre Yolu (BAKAD) projesini hayata geçirdiklerini anlatarak, "BAKAD Projesi, şu anda Orta Asya'daki en büyük PPP projesi olarak öne çıkıyor." dedi.

Havacılık altyapısında da TAV Airports Holding tarafından işletilen Almatı Uluslararası Havalimanı projesini örnek gösteren Tuleubay, "Yolcu kapasitesi yılda 14 milyona çıkarılması hedeflenen Almatı Uluslararası Havalimanı projesinin finansman sendikasyonunda Avrasya Kalkınma Bankası ile Uluslararası Finans Kurumu (IFC) ve DEG gibi kuruluşlar da yer alıyor." diye konuştu.

Tuleubay, Kazakistan'daki Türkistan Uluslararası Havalimanı'nın da yine bir Türk şirketi YDA Group tarafından sıfırdan inşa edildiğini ve halihazırda bölgenin turizm ve ulaşım altyapısına katkı sağladığını dile getirdi.

Bankanın kalkınma stratejisinde Orta Asya'nın ulaştırma altyapısının önemli yer tuttuğunu vurgulayan Tuleubay, şunları kaydetti:

"Türkiye, Trans Hazar Uluslararası Taşımacılık Koridoru (Orta Koridor) kapsamında Asya ile Avrupa arasında lojistik merkez konumunu güçlendiriyor. Orta vadede Türk şirketleri ve finans kuruluşlarıyla eş finansman ve sendikasyon kredileri dahil olmak üzere işbirliğini genişletmeye açığız."

Tuleubay, bu bağlamda önceliğin bölgeler arası bağlantıyı güçlendiren, iş faaliyetlerini geliştiren ve altyapı hizmetlerinin kalitesini artıran projelere verileceğini sözlerine ekledi.

Avrasya Kalkınma Bankası

Avrasya Kalkınma Bankası, 12 Ocak 2006'da Kazakistan, Rusya, Kırgızistan, Belarus, Ermenistan ve Tacikistan hükümetleri arasında imzalanan anlaşmayla kuruldu.

Merkezi Kazakistan'ın Almatı şehrinde yer alan ve Rusya, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Ermenistan ve Özbekistan'ın üyesi olduğu Avrasya Kalkınma Bankası, bölgede ekonomi, ticaret ve diğer ekonomik bağların geliştirilmesine yönelik altyapı projelerini destekliyor.

Kaynak: AA

Ekonomi, Avrasya, Finans, Son Dakika

