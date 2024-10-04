Türk şirketleri için Almanya'daki yatırım fırsatları ATO'daki toplantıda ele alındı

Ekonomi

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Türkiye ile Almanya'nın ikili ticaretinin 50 milyar doları aştığını belirterek, ticaret hacmini 60 milyar dolar seviyesine ulaştırma hedefi için çalıştıklarını bildirdi.

ATO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Türk Alman Ticaret ve Sanayi Odasının (TD IHK) "TOGG ve Trendyol desteğiyle Kars'tan Edirne'ye" adlı road show'u kapsamında Oda işbirliğiyle gerçekleştirdiği, "Türk Şirketleri İçin Almanya'da Yatırım ve Şirketleşme Fırsatları Toplantısı", ATO Meclis Salonu'nda yapıldı.

Baran, toplantının açılışındaki konuşmasında, Türkiye ile Almanya arasında, ekonomik, siyasi ve sosyal boyutları olan, köklü geçmişe sahip ve çok yönlü ilişkiler bulunduğuna işaret etti.

İki ülke arasındaki ticaret hacminin 50 milyar doları aştığını, Türkiye ve Almanya'nın birbirleri için önemli ticaret ortakları olduğunu belirten Baran, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Almanya Federal Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Frank- Walter Steinmeier, ikili ticaret hacmini 60 milyar dolar seviyesine ulaştırma hedefini önümüze koymuştu, bu hedef için çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

"Almanya'da 100 bin Türk işletmesi bulunuyor"

Baran, doğrudan yatırım alanında da Almanya ile güçlü bağların bulunduğunu vurgulayan, ülkede 8 bini aşkın Alman sermayeli şirketin faaliyet gösterdiğini ve yaklaşık 200 bin kişiye istihdam sağlandığını bildirdi.

Almanya'da da 100 bin civarında Türk işletmesi olduğuna dikkati çeken Baran, şunları kaydetti:

"Söz konusu işletmeler, 50 milyar avrodan fazla ciro oluştururken, yaklaşık 500 bin kişiye de istihdam imkanı sağlıyor. Gerek Alman firmalarının Türkiye'deki yatırımları, gerekse Türk firmalarının Almanya'daki yatırımları, ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin taşıyıcı sütununu oluşturuyor."

"Vize serbestisi kritik bir konu"

Baran, Türkiye'nin Avrupa Birliğine (AB) üyelik sürecinde Almanya'nın olumlu ve destekleyici tutum içinde bulunduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Almanya'nın olumlu ve destekleyici tutumu bizim için kıymetli. Bu desteğin Gümrük Birliği'nin güncellenmesi, Yeşil Mutabakat ve vize serbestisi konularında devam etmesini bekliyoruz. Gümrük Birliği'nin modernizasyonu iki ülke arasındaki köklü ilişkileri güçlendirerek önümüzdeki dönemin zorluklarına hazırlamak açısından önemli bir adım. Ayrıca vize serbestisi de kritik bir konu. Ticareti, yatırımı sürdürebilmek için karşılıklı görüşmeyi başarabilmek gerekiyor. Vize konusunda yaşanan sıkıntılar, üyelerimizin ticaretinin önünde ciddi engel oluşturuyor. Yeşil Mutabakat konusu da karşılıklı ekonomileri etkileyecek ancak uyum süreci arttığında küresel düzeyde fayda sağlayacak. Bu nedenle de desteklenmesi öncelikli konular arasında yer alıyor."