Türk Şirketlerin Suudi Arabistan\'da En İyi Ortağı Nasıl Bulacağı Araştırılmalı

Ekonomi

Kamu Özel Sektör İş Birliği (KÖİ) Araştırma Merkezi Başkanı Eyüp Vural Aydın, Türk şirketlerin Suudi Arabistan'da en iyi ortağı nasıl bulacağına yönelik çalışma yapması gerektiğini belirterek, ülkede görünenden daha büyük bir pazar olduğunu söyledi.

Aydın, 50'den fazla ülkeden profesyonelin katılımıyla 5-8 Mart'ta toplanacak İstanbul PPP KÖİ Haftası öncesi ekonomi medyası temsilcileriyle bir araya geldi.

Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD) koordinasyonunda Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Genel Merkezi'nde düzenlenen toplantıda konuşan Aydın, etkinlikte; bürokratlar, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, firma yetkilileri, akademisyenler, öğrenciler ve sektör profesyonellerinin yanı sıra altyapı firmaları, uluslararası kurumlar ve mega proje temsilcileri başta olmak üzere 300'den fazla davetlinin KÖİ modelini tartışacağını anlattı.

Aydın, Suudi Arabistan'daki dev projelerden Türk firmaların nasıl daha fazla pay alabileceği üzerine çalıştıklarını kaydederek, İstanbul KÖİ Haftası'nda da Suudi Arabistan'a özel oturum yapılacağını bildirdi.

Eyüp Vural Aydın, "Suudi Arabistan 2030'a kadar 500 milyar dolarlık proje açıkladı. Şu anda kendi kaynakları ile gidiyorlar ama uluslararası finansman akarsa bunu 10 ile çarpın. İstanbul KÖİ Haftası'nda bire bir görüşmeler ayarladık. Halihazırda bir oluşum var, Limak 1-1,5 milyar dolarlık iş aldı. Tekfen iş yapıyor. Yapı Merkezi demir yolları ile ilgili bir görüşme yaptı. Proje bazlı ilerlemeler var." diye konuştu.

KÖİ Araştırma Merkezi Başkanı Aydın, Suudi Arabistan'ın bütün Orta Doğu'nun merkezi olmak istediğini belirterek, "Türk şirketler Suudi Arabistan'da en iyi ortağı nasıl bulacağına çalışmalı. Suudi Arabistan'da akıllı olmak lazım, görünenden daha büyük pazar var." ifadelerini kullandı.

Aydın, KÖİ modelinin iklim krizi ile mücadelede yerel yönetimlere projelerini hayata geçirmeleri konusunda bir kapı açtığını da söyledi.