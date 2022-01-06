Türk su ürünleri sektörü, geçen yıl 1,4 milyar dolarlık ihracat yaptı

Türk su ürünleri sektörü, 2021 yılında 1 milyar 401 milyon dolarlık ihracat rakamına ulaştı.

AA muhabirinin Ege İhracatçı Birliklerinden derlediği verilere göre, 2000'li yıllarla birlikte gelişen su ürünleri sektörü, 2020 yılında "cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracatı" olarak kayıtlara geçen 1 milyar 51 milyon dolarlık rekorunu 2021 yılında yüzde 33 artırdı.

Türk su ürünleri sektörünün miktar bazındaki ihracatı 198 bin tondan 240 bin tona çıktı. Böylece sektörün miktar bazındaki ihracatı yüzde 21 artmış oldu.

Su ürünleri sektörünün ortalama ihraç fiyatı 2020 yılında kilogramda 5,23 dolarken 2021 yılında yüzde 12'lik artışla 5,84 dolara yükseldi.

Türkiye'nin üretiminde lider olduğu levrek, ihracatta da ilk sırada yer aldı. Levrek 2020 yılındaki 355 milyon dolarlık ihracat tutarını 2021 yılında yüzde 32'lik artışla 467 milyon dolara taşıdı ve en çok ihraç edilen balık türü konumunu korudu.

Çipura ihracatı yüzde 21'lik artışla 310 milyon dolardan, 375 milyon dolara çıkarken, alabalık ihracatı 120 milyon dolardan 143 milyon dolara yükseldi ve yüzde 19'luk artış kaydetti. Bu balık türlerini Türk somonu, orkinos ve kaya levreği takip etti.

İhracatta Rusya ilk sırada

Türkiye'nin 1 milyar 401 milyon dolarlık su ürünleri ihracatının 953 milyon dolarlık büyük dilimi Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği üyeleri tarafından gerçekleştirildi.

Türkiye'nin su ürünleri ihracatında öne çıkan ülkeler ise 217 milyon dolarla Rusya, 162 milyon dolarla İtalya, 141 milyon dolarla İngiltere, 124 milyon dolarla Hollanda ve 103 milyon dolarla Japonya oldu.

Ağırlıklı olarak İngiltere'ye levrek satılırken, İtalya çipura ve levreği, Rusya somonu, Japonya orkinosu tercih etti.

2022 hedefi 1 milyar 750 milyon dolar

Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Ufuk Atakan Demir, AA muhabirine, Kovid-19 salgınının çıktığı 2020 yılından sonra dünyada balık tüketiminin arttığını söyledi.

Önemli mineral ve vitaminler barındıran balığın tüketimine olan ilginin artmasıyla Türk su ürünleri ihracatına hız kazandırdığını ifade eden Demir, "Biz de kendimizi sürekli geliştiriyoruz. Yunanistan yetiştiricilikte önümüzdeydi. Daha sonra önüne geçtik. Şu anda dünyada levrek ve çipura üretiminde 1 numarayız. Bundan dolayı hızlı artış sağladık." diye konuştu.

Demir, bu yıl 106 ülkeye ihracat yapıldığını aktararak, "2022 hedefimiz, yüzde 25'lik artışla 1 milyar 750 milyon dolarlık ihracat yapmak." dedi.