Türk-Suudi İş Forumunda İşbirliği Vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Türk-Suudi İş Forumunda İşbirliği Vurgusu

Türk-Suudi İş Forumunda İşbirliği Vurgusu

Suudi Bakan el-Kasabi, Türk ürünlerinin Suudi iş insanları için önemini vurguladı.

03.11.2024 20:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suudi Arabistan Ticaret Bakanı Macid el-Kasabi, Türk ürünü ve Türk kalitesinin Suudi Arabistan vatandaşı ve iş insanlarında farklı bir yere sahip olduğunu belirterek, "Özellikle Türkiye'nin hizmetler sektöründe ulaştığı konumdan ve başarı hikayesinden öğrenmemiz gerekenler var." dedi.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından İstanbul'da düzenlenen ve iki ülkenin iş dünyasını bir araya getiren Türkiye-Suudi Arabistan İş Forumu, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın katıldığı kapanış töreniyle sona erdi.

Etkinlikte konuşan Suudi Arabistan Ticaret Bakanı Macid el-Kasabi, "ikinci vatan" olarak gördükleri Türkiye'de olduklarını kaydederek, Türkiye'nin her Arap için farklı bir önemi olduğunu söyledi.

İki ülke arasındaki karşılıklı güvenin değişilmez olduğunu dile getiren el-Kasabi, "Türk ürünü ve Türk kalitesi Suudi Arabistan vatandaşı ve iş insanlarında farklı bir yere sahiptir. Özellikle Türkiye'nin hizmetler sektöründe ulaştığı konumdan ve başarı hikayesinden öğrenmemiz gerekenler var." diye konuştu.

el-Kasabi, bu buluşma ve iş forumunun iki yönlü faydayı barındırdığını belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Deneyimlerimizi ve fırsatları paylaşmamız gerekiyor. Bu buluşmalarda ve toplantılarda karşımıza çıkan zorlukları nasıl aşacağımızı ele almalıyız. Suudi Arabistan şu anda büyük bir dönüşüm geçirmektedir ve ülkemizde birçok fırsat var. Madencilik altyapı, sağlık, eğitim, turizm, teknoloji ve iletişim gibi çok sayıda sektörde potansiyele sahibiz. Sizleri de bu dönüşüm yolculuğumuzda bize ortak olmanız için davet ediyoruz."

"Dış ticaret hacmimiz 10 milyar doların üzerine çıkabilecek potansiyelde"

DEİK Başkanı Nail Olpak da iki ülke arasındaki ticaret hacminin geçen yıl 5,6 milyar dolara ulaştığını belirterek, "Bu yıl eylül ayı itibarıyla ise yıllık hacmimiz 6,4 milyar dolara erişti. Bu rakamın 10 milyar doların üzerine çıkabileceği potansiyeli de görüyorum." dedi.

Karşılıklı yatırımları artırmanın ve üçüncü ülkelerde ortaklaşa iş yapma modellerinin geliştirilmesinin gerektiğini vurgulayan Olpak, "Sahip olduğumuz güçlü ekonomik potansiyellerimiz, stratejik konum ve ileriye dönük vizyonlarımız, bu ilişkilerin daha da geliştirilmesi için fırsatlar sunuyor." diye konuştu.

Olpak, Suudi Arabistan'ın 2016 yılında ortaya koyduğu 2030 Vizyonunun yarısının geçildiğini kaydederek, şu açıklamalarda bulundu:

"Bu çerçevede, kalan yılları daha etkin değerlendirmemiz için, işbirliği imkanlarımızı daha da hızlı bir şekilde geliştirmeliyiz. Geçmiş toplantılarda, hangi sektörlerde işbirliği imkanlarımızı geliştirebileceğimizi istişare etmiştik. Altyapıdan turizme, enerjiden finans ve gıdaya kadar birçok sektöre ve kamu-özel işbirliği (KÖİ) projelerine kadar farklı alanlarda işbirliği yapabiliriz. Bugünkü toplantıdan sonra, daha fazla somut projelere ve yeni işbirliği modellerine geçmemiz gerekiyor."

"Her alanda işbirliğine hazırız"

Nail Olpak, bugün imzalanan 10 anlaşmanın iki ülke arasındaki yeni işbirliklerine geçiş sürecine önemli bir ivme katacağını belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye; inşaat, enerji, turizm, teknoloji ve sağlık gibi çeşitli alanlarda güçlü bir altyapıya sahip. Suudi Arabistan'ın 2030 Vizyonu doğrultusunda gerçekleştirdiği reformlar ve projeler, Türk yatırımcılar için büyük fırsatlar sunuyor ve bu süreçte Suudi Arabistanlı dostlarımızla her alanda işbirliğine hazırız. Suudi Arabistan'da kurulan özel bölgeler mevzuatının mevcuttan daha farklı olması ve düşük vergilemeden tutun, gümrük vergilerinden muaf makine ve hammadde ithalatı, şirket kurulumunda ve yatırımlarda sağlanan kolaylıklar, yabancı istihdamında esneklik gibi avantajlar sağlanması planlanıyor ki, bu da ciddi bir yatırım avantajı sağlıyor. Suudi Arabistanlı firmaların da ülkemize yatırım için gelmelerini, bundan sonra da bu ilgilerinin artarak devam etmesini bekliyoruz."

Olpak, ikili işbirliğini başta Afrika olmak üzere üçüncü ülkelerde de kullanıp, ortak projelere girişmelerinin önemli olduğunu sözlerine ekledi.

10 farklı işbirliği anlaşması imzalandı

DEİK tarafından düzenlenen ve tüm gün devam eden Türkiye-Suudi Arabistan İş Forumu'na 500'den fazla Türk ve Suudi Arabistanlı iş insanı katıldı.

Suudi Arabistan Krallığı Ticaret Odası Federasyonu Başkan Yardımcısı Fayez Alharbi, DEİK Türkiye-Suudi Arabistan İş Konseyi Başkanı Haşim Süngü ve Suudi Arabistan- Türkiye İş Konseyi Başkanı Sami Al-Osaimi'nin de hazır bulunduğu forumda, iki ülke şirketleri arasında 10 farklı işbirliği anlaşması imzalandı.

Kaynak: AA

Suudi Arabistan, Ticaret Bakanı, istanbul, Ekonomi, Türkiye, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türk-Suudi İş Forumunda İşbirliği Vurgusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:01 Trabzonspor-Fenerbahçe maçına damga vuran pozisyon Trabzonspor-Fenerbahçe maçına damga vuran pozisyon
18:56 Çorum’daki faciada korkunç detay: Patlamadan 45 dakika önce gaz sesi geliyordu Çorum'daki faciada korkunç detay: Patlamadan 45 dakika önce gaz sesi geliyordu
18:02 Ankara’da “Ebru Gündeş konseri“ krizi Mansur Yavaş’a bir tepki de Özgür Özel’den Ankara'da "Ebru Gündeş konseri" krizi! Mansur Yavaş'a bir tepki de Özgür Özel'den
16:28 Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 52 ülkeden, ’’İsrail’e silah sevkiyatını durdurun’’ çağrısı Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 52 ülkeden, ''İsrail'e silah sevkiyatını durdurun'' çağrısı
15:49 BBP Genel Başkanı Destici: Anayasa değişikliği olmazsa 2027’de erken seçime gidilebilir BBP Genel Başkanı Destici: Anayasa değişikliği olmazsa 2027'de erken seçime gidilebilir
14:17 Real Madrid’in Ancelotti kararı Arda’yı da mahvedecek Real Madrid'in Ancelotti kararı Arda'yı da mahvedecek
14:13 ’’Diva’’ Bülent Ersoy’dan dans şov ''Diva'' Bülent Ersoy'dan dans şov
14:02 Türkiye savunma sanayi ihracatında rekor kırdı Türkiye savunma sanayi ihracatında rekor kırdı
13:56 Jennifer Lopez Trump’a sert çıktı: ’’Bu topraklar hepimizin’’ Jennifer Lopez Trump'a sert çıktı: ''Bu topraklar hepimizin''
13:55 Sapık milyarder Epstein’in Trump ile ilgili ses kaydı sızdırıldı Sapık milyarder Epstein'in Trump ile ilgili ses kaydı sızdırıldı
13:42 ’’Dünyanın en çekici paraşütçüsü’’ gökyüzünde evlendi ''Dünyanın en çekici paraşütçüsü'' gökyüzünde evlendi
13:26 Trenin önüne atlayarak intihar girişiminde bulunan hemşire, kendisini kurtaran makinist ile evlendi Trenin önüne atlayarak intihar girişiminde bulunan hemşire, kendisini kurtaran makinist ile evlendi
13:17 Fenerbahçe’nin borcu belli oldu Fenerbahçe'nin borcu belli oldu
13:17 9 aylık bebeği istismar eden baba, cezaevinde canına kıydı 9 aylık bebeği istismar eden baba, cezaevinde canına kıydı
13:07 Depremde üzerine minare devrilen evdeki zararı kimin karşılayacağı belli oldu Depremde üzerine minare devrilen evdeki zararı kimin karşılayacağı belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2024 21:05:18. #1.11#
SON DAKİKA: Türk-Suudi İş Forumunda İşbirliği Vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.