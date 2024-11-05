Türk Teknolojileri Web Summit 2024'te Tanıtılacak

Ekonomi

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Dijital Teknolojiler İş Konseyi, Web Summit 2024 Fuarı'nda Türk teknolojilerini ve dijital teknolojiler ekosistemini temsil edecek.

DEİK'ten yapılan açıklamaya göre, 160'tan fazla ülkeden 75 binden fazla katılımcının ve yüzlerce firmanın stant ile yer aldığı Avrupa'nın en büyük dijital teknolojiler organizasyonu olarak bilinen fuar, 11-14 Kasım'da Portekiz'in Lizbon şehrinde düzenlenecek.

DEİK Dijital Teknolojiler İş Konseyi, Web Summit 2024 Fuarı'nda, DEİK pavilyonu kurarak, Türk teknolojilerini ve dijital teknolojiler ekosistemini temsil edecek.

DEİK Dijital Teknolojiler İş Konseyi Başkanı Erdem Erkul başkanlığındaki DEİK pavilyonuna, Turkcell, Tera Yatırım Holding, Yıldız Ventures, Roof Stacks, Sahibinden.com, Türk Telekom, Cerebrum Tech, Demirören, Doğuş, Hometech, Koç Sistem, Roketsan, Startgate, Trendyol, Fiba, NGN Bilgi ve İletişim Hizmetleri, Dof Robotik ve TOGG temsilcileri katılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DEİK Dijital Teknolojiler İş Konseyi Başkanı Erkul, Türkiye'de ilk defa, DEİK Dijital Teknolojiler İş Konseyi organizasyonunda, dijital teknolojilerin her alanında kurumsal işbirlikleri ve uluslararası tanınırlık hususunda katılımcılara büyük fayda sağlayan Web Summit 2024'te yer alacaklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye'de dijital teknolojiler alanında çalışan ve üreten firmalarımızın dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmesi ve bilgi paylaşımında bulunması, ürünlerini ve sistemlerini pazarlamak için ikili görüşmeler yapması ve dijital teknolojiler alanında Türkiye'nin görünürlüğünün arttırılmasını amaçlıyoruz.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız, Ticaret Bakanlığımız, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisimiz ve Türkiye Varlık Fonu gibi kamu kurumlarımızın yanında, ülkemizin önde gelen teknoloji firmaları ve girişimcilerini de pavilyonumuzda ağırlayacağız. 75 binden fazla katılımcı, binden fazla yatırımcı, 3 binden fazla startup ve 320'den fazla konuşmacının bir araya geldiği Web Summit 2024'te İş Konseyi olarak, ülkemizin önde gelen teknoloji firmalarımızı hem yatırımcılarla buluşturmayı hem de dünyaya tanıtmayı hedefliyoruz."

DEİK Dijital Teknolojiler İş Konseyi'nin ekonomik büyümenin kilit noktası olan dijital teknolojiler ekosistemini globalleştirmek istediğini aktaran Erkul, Web Summit ve Money 2020 gibi fuar ve forumlarda yer alarak, yerli-yabancı yatırımcıları ve girişimleri bir araya getirmek için çalıştıklarını ifade etti.

Erkul, "İş Konseyimizin üyeleri, piyasa değerlemesi yüksek ve Türkiye teknoloji ekosistemini temsil edebilecek boyuttaki Türk teknoloji girişimlerinden ve dünyanın en büyük 10 teknoloji firması ile iş yapan firmalardan oluşuyor. Teknolojinin gücünün farkındayız, teknoloji trendlerinin nereye, nasıl evrildiğini öngörerek ülkemizin öncü girişimlerden olmasını istiyoruz." değerlendirmesini yaptı.

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