Türk Telekom CDP'de A Listesi'ne Girdi - Son Dakika
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Ekonomi

Türk Telekom CDP'de A Listesi'ne Girdi

Türk Telekom CDP\'de A Listesi\'ne Girdi

Türk Telekom, CDP İklim Değişikliği Programı'nda global A Listesi'nde yer aldı ve sürdürülebilirliğe odaklandı.

10.02.2025 11:31
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Türk Telekom, dünyanın önde gelen çevre raporlama platformlarından Karbon Saydamlık Projesi'nin (CDP) İklim Değişikliği Programı'nda global A Listesi'nde yer aldı.

Türk Telekom, çevresel sürdürülebilir ilkelerle iş geliştirme faaliyetlerine devam ediyor. İlk olarak 2011 yılında CDP'ye raporlama yapan Türk Telekom, yenilikçi teknolojiler kullanarak, çevresel etkilerini minimize etmeye yönelik çalışmaları ve 2024 yılındaki sürdürülebilirlik faaliyetleriyle, dünyanın önde gelen çevre raporlama platformlarından olan Karbon Saydamlık Projesi'nin (CDP) İklim Değişikliği Programı'nda en yüksek seviye olan A skoruna ulaştı.

Türk Telekom Finans Genel Müdür Yardımcısı Kaan Aktan, "Türk Telekom olarak, geleceği iyileştiren teknoloji anlayışımızla sürdürülebilirlik ilkelerini tüm iş süreçlerimize entegre ediyoruz. Dijitalleşme, enerji verimliliği, yenilenebilir enerji ve inovasyon alanlarında gerçekleştirdiğimiz projelerle, çevresel sorumluluklarımızı yerine getirirken hem ekonomik hem de çevresel anlamda önemli kazanımlar sağlıyoruz. Güneş Enerjisi Santralleri (GES) yatırımları ve Elektrikli Araç Şarj Ağı hizmetlerinin yanı sıra yapay zeka ve IoT teknolojileriyle akıllı şehircilik, elektrik tüketimi ve sulamada inovatif çözümler sunarak sera gazı salımını azaltıyoruz. Veri merkezlerimize en yeni çevreci sistemleri entegre ederken, mobil baz istasyonlarımızda karbon emisyonlarını düşüren yeni nesil yeşil şebeke teknolojilerinin kurulumu ile ilgili çalışmalarımıza devam ediyoruz. Son yıllarda hızlandırdığımız aksiyonlarımız ile 2024 yılı CDP puanımızı 'A' Liderlik seviyesine taşımak, iklim eylemi konusundaki kararlılığımızın başlıca göstergelerindendir. 2030 itibarıyla Kapsam 1 ve Kapsam 2 emisyonlarında 2020 baz yılına nispeten yüzde 45'lik bir azaltım hedeflerken, 2050 yılında ise Türkiye ve GSMA hedefleri ile uyumlu olacak şekilde Net Sıfır'a ulaşmayı planlıyoruz. Daha yeşil bir gelecek için çevresel duyarlılık ve toplumsal katkı alanlarında yeni uygulamalara öncülük ederken risklerimizi azaltıyor, çevreci fırsatlara odaklanıyor ve finansal dayanıklılığımızı artırıyoruz. Tüm paydaşlarımızla birlikte teknoloji ve inovasyon gücümüzle daha yaşanabilir bir gelecek inşa etmeyi sürdüreceğiz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Türk Telekom CDP'de A Listesi'ne Girdi - Son Dakika

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