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Türk Telekom'dan dijital oryantasyon - Son Dakika

Türk Telekom'dan dijital oryantasyon

22.09.2021 09:59
Türk Telekom'dan dijital oryantasyon, System.String[]

Türk Telekom, yeni işe başlayan çalışanların oryantasyon süreçlerini tamamen dijital ortama taşıdı.

Türk Telekom, yeni işe başlayan çalışanların oryantasyon süreçlerini tamamen dijital ortama taşıdı.

Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom Akademi'nin oyunlaştırılmış Dijital Geçit Platformu ile çalışanlar, üç boyutlu ortamda etkileşimli alanlarla Türk Telekom'u tanırken, eğitimlere katılıp, kaynak dokümanlara ulaşabiliyorlar.

Türk Telekom, öncü bir çalışmaya daha imza atarak, yeni işe başlayan çalışanların oryantasyon süreçlerini tamamen dijital ortama taşıdı. Salgın süreci nedeniyle sanal sınıf eğitimleriyle yürütülen oryantasyon programı, sürekli olacak şekilde bir Dijital Oryantasyon Program tasarımına dönüştürüldü. Türk Telekom Akademi çatısı altında hayata geçirilen Dijital Geçit Programı ile oryantasyon deneyimi uçtan uca dijitalleşti.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Türk Telekom İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Emre Vural, şunları kaydetti:

"İnsanı merkeze alan bir kurum olarak, işe alımla başlayan dijital süreç deneyimini daha da ileriye taşıyarak oryantasyonu uçtan uca dijitalleştirdik. Ailemize yeni katılan çalışma arkadaşlarımız, ilk adımlarını Dijital Geçit Platformu ile atarak, üç boyutlu ortamda ve etkileşimli alanlarla Türk Telekom'u tanıyor, oyunlaştırma elementleriyle eğlenceli bir adaptasyon süreci yaşıyorlar. Dijital Oryantasyon Programında ayrıca dijital bilgi yarışması ve zorunlu mevzuat gereği alınması gereken e-eğitimler ve çeşitli kaynak dokümanlar da yer alıyor."

Türk Telekom, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Türk Telekom'dan dijital oryantasyon - Son Dakika Ekonomi


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