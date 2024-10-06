Türk Telekom\'dan Disleksi Farkındalığı

Ekonomi

Türk Telekom, disleksili bireylerin yaşadığı zorluklara dikkati çekmek amacıyla Türk Telekom Basketbol Takımı'nın Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Galatasaray'ı konuk ettiği karşılaşmada, anlamlı bir çalışmaya imza attı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom, kurumsal sosyal sorumluluk projeleriyle dezavantajlı grupları desteklemeye devam ediyor.

Dil temelli öğrenme bozukluğu olan disleksinin yarattığı öğrenim güçlüklerini kolaylaştırmak için "Smartex Akıllı Alıştırmalar" uygulamasının geliştirilmesini destekleyen şirket, toplumsal farkındalığı artıran çalışmalarıyla disleksili bireylerin yanında olmayı sürdürüyor.

Takım, 5 Ekim'de Galatasaray ile karşılaştığı maç öncesi ısınmaya, özel tişörtlerle çıktı.

Oyuncuların isimleri, sanatçı Daniel Britton'ın disleksili bireylerin deneyimini aktarmak için özel olarak tasarladığı "Dyslexia" fontuyla tişörtlerine yazıldı.

Oyuncular karşılaşmaya yine aynı fontla yazılan "Türk Telekom Disleksi Farkındalığı İçin Sahada" ifadeleri bulunan pankartla çıkarak seyircileri selamladı.

Karakter çizgilerinin yüzde 40'ının görünmez olduğu font, disleksik olmayan bireylerin disleksili kişilerle empati yapabileceği bir deneyim sunuyor.

Açıklamada, Türk Telekom Kurumsal İletişim Direktörü Arif Sancaktaroğlu, teknolojiyi iyilik ve faydaya dönüştürme hedefiyle çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, teknoloji birikimlerini yaşamın tüm alanlarına aktarıp "Türkiye'ye Değer" katmaya odaklandıklarını aktardı.

50 farklı bilişsel çalışma, 300'den fazla egzersizin bulunduğu Smartex, özel gereksinimli bireylerin gelişim ve öğrenme ihtiyaçlarına yönelik hazırlanan eğitim programlarından oluşuyor.

Uygulama, özel öğrenme güçlüğü olan çocukların eğitsel ihtiyaçlarını, kişisel öğrenme hızlarına ve kişisel öğrenme metotlarına uygun biçimde karşılayabilmelerine olanak tanıyor.

Ücretsiz olarak erişilebilen uygulamada disleksi, disgrafi, diskalkuli ve dil konuşma bozukluğu bölümleri bulunuyor.

Disleksinin, bireylerin öğrenme süreçlerinde yarattığı zorlukların farkında olduklarını kaydeden Sancaktaroğlu, "Türk Telekom olarak geliştirilmesini sağladığımız 'Smartex Akıllı Alıştırmalar' uygulamamızla uzun zamandır disleksili bireyleri destekliyoruz. Bu konudaki toplumsal farkındalığı artırmak adına da sosyal faaliyetlerimiz devam ediyor. 8 Ekim Dünya Disleksi Farkındalık Günü'ne dikkat çekmek için sporun birleştirici gücünden faydalanmak istedik. Basketbol takımımızın müsabakasında verdiğimiz mesajın, disleksili bireylerin karşılaştığı güçlükleri anlamak için büyük bir empati oluşturacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.