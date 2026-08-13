Türk Telekom'dan Gayrimenkul Değerlendirmesi - Son Dakika
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Türk Telekom'dan Gayrimenkul Değerlendirmesi

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Türk Telekom, gayrimenkul portföyünün ekonomik değeri ve verimliliğini değerlendirecek.

Türk Telekom, mevcut gayrimenkul portföyünün ekonomik değerinin ve kullanım verimliliğinin değerlendirilmesi, portföyün daha etkin yönetilmesine yönelik alternatiflerin belirlenmesi amacıyla kapsamlı bir portföy değerlendirme çalışması yapılmasına karar verdi.

Türk Telekom, gayrimenkul portföyüne ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Şirketimiz gayrimenkul portföyünün değerinin düzenli olarak takip edilmesi amacıyla, yıllık olarak bağımsız değerleme kuruluşları tarafından değerleme çalışmaları gerçekleştirilmektedir.

Yönetim Kurulumuz tarafından, mevcut gayrimenkul portföyünün ekonomik değerinin ve kullanım verimliliğinin değerlendirilmesi, portföyün daha etkin yönetilmesine yönelik alternatiflerin belirlenmesi amacıyla kapsamlı bir portföy değerlendirme çalışması yapılmasına karar verilmiştir.

Yapılacak çalışmayla ilgili gelişmeler oldukça kamuoyu ile paylaşılacaktır."

Kaynak: İHA

Türk Telekom, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türk Telekom'dan Gayrimenkul Değerlendirmesi - Son Dakika

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