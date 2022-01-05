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Türk Telekom'dan genç mühendis hamlesi - Son Dakika

Türk Telekom'dan genç mühendis hamlesi

05.01.2022 11:41
Türk Telekom'dan genç mühendis hamlesi

Telekomünikasyon sektörünün en büyük çalışan ekosistemine sahip şirketlerinden biri olan Türk Telekom'un istihdama katkısı sürüyor.

Telekomünikasyon sektörünün en büyük çalışan ekosistemine sahip şirketlerinden biri olan Türk Telekom'un istihdama katkısı sürüyor. Türk Telekom Genç Mühendis Programı'nın değerlendirme aşamalarını başarıyla tamamlayan yaklaşık 200 mühendis, Türkiye'nin 81 ilinde görevlerine başladı.

Türkiye'nin 81 ilindeki çalışan sayısı ile sektörünün liderlerinden biri olan Türk Telekom, Türkiye'yi geleceğe taşıyacak yeni genç mühendisleri bünyesine kattı. Genç Mühendis Programı'nı başarıyla tamamlayan yaklaşık 200 mühendis network, erişim ve enerji sistemleri alanlarındaki görevlerine Türk Telekom bölge müdürlüklerinde başladı.

"Genç ve eğitimli iş gücü dönüşümünü destekliyoruz"

Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, programa ilişkin şöyle konuştu: "Şirket olarak, güçlü ve kesintisiz iletişim için altyapı yatırımlarımıza hız kesmeden devam ederken ülke ekonomisine ve istihdama katkıda bulunmayı sürdürüyoruz. Ülkemizin iletişim ihtiyaçlarına en güçlü şekilde cevap verebilmek için 81 ilde daima işinin başında olan çalışma arkadaşlarımızla, Türkiye'nin altyapısını omuzlarımızda taşımaktan gurur duyuyoruz. Hem gelecek yolculuğumuzu dinamik ve yenilikçi kılmak hem de genç ve eğitimli iş gücünü desteklemek amacıyla Genç Mühendis Programı'nı hayata geçirdik. Programı başarıyla tamamlayan yaklaşık 200 genç mühendisimiz Türkiye'nin 81 ilinde bulunan bölge müdürlüklerimizde görevlerine başladı. Telekomünikasyon sektöründeki öncü rolümüzü ve ülkemizin ekonomisine katkımızı, insan odaklı yaklaşımımız çerçevesinde, sağladığımız istihdam olanaklarını artırarak pekiştirmeye devam edeceğiz."

"Heyecanlı ve değerli hissettiren bir süreçti"

Genç Mühendis Programı'nı başarıyla tamamlayan ve Türk Telekom Kayseri Bölge Müdürlüğü'nde Erişim Mühendisi olarak görevine başlayan Gamze Toprakçı, düşüncelerini şöyle ifade etti: "Mezuniyet sonrası iş hayatına atılmak için arayışlarım sürerken şirketin 'Genç Mühendisler' projesi ile karşılaştım. İçeriğini incelediğimde benim gibi yeni mezun olmuş ve tecrübesi olmayan mühendislere iş imkanı sunulduğunu gördüm. Bu benim için çok büyük bir fırsattı; hemen başvurumu yaptım. Sürecin her aşaması çok heyecanlıydı. Son mülakatımdan sonra hayallerim gerçek oldu."

Türk Telekom Adana Bölge Müdürlüğü'nde Erişim Mühendisi olarak göreve başlayan genç mühendis Mustafa Kahraman da zorlu ama bir o kadar da keyifli bir işe alım süreci geçirdiğini belirterek şöyle konuştu: "Çevrimiçi olarak gerçekleşen yazılı ve sözlü aşamalarda bireysel ve takım çalışmasına yatkınlık bakımından kendi becerilerimi ve yapabileceklerimi değerlendirme imkanım da oldu. Takip eden süreçte görüşme yapılan illere düzenlenen seyahat organizasyonları ve ekiplerin bizleri sıcak karşılaması da değerli hissettirdi."

Şirketin bölge müdürlüklerinde istihdam sağlamak üzere başlattığı Genç Mühendis Programı'na Türkiye'nin dört bir yanındaki 78 üniversiteden yaklaşık 7 bin genç başvurdu. Türkiye'nin önde gelen üniversitelerinin elektrik elektronik ve bilgisayar mühendisliği bölümlerinden programa başvuran adaylardan yaklaşık 200'ü İngilizce ve genel yetenek sınavları ile vaka çalışması, insan kaynakları ve komisyon mülakatlarını başarıyla tamamlayarak söz konusu şirkette işe başladı. - İSTANBUL

Türk Telekom'dan genç mühendis hamlesi
Türk Telekom'dan genç mühendis hamlesi

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Togo Cumhuriyeti, Telekomünikasyon, Türk Telekom, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Türk Telekom'dan genç mühendis hamlesi - Son Dakika Ekonomi


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