Türk Telekom'dan Gençlere Kariyer Fırsatı - Son Dakika
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Ekonomi

Türk Telekom'dan Gençlere Kariyer Fırsatı

Türk Telekom, 'START Stajım' programıyla gençlerin staj ve iş imkanı bulmasını sağlıyor.

30.04.2025 11:53
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Türk Telekom, gençlerin kariyer yolculuğuna güçlü bir başlangıç yapmalarını desteklemek amacıyla hayata geçirdiği "START Stajım" programında başvuru sürecinin başladığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom'un "Geleceği Başarıya Dönüştürmek için İlk Güçlü Adımın" sloganıyla hayata geçirdiği program, staj ve mezuniyet sonrası iş imkanı sağlıyor.

Programa katılan gençler, bilgi teknolojileri, müşteri deneyimi, insan kaynakları, finans, mobil uygulamalar ve web tabanlı hizmetler gibi farklı disiplinlerde deneyim kazanma fırsatı buluyor. Programı başarıyla tamamlayan katılımcılar ise uzun dönem stajın ardından mezuniyetleriyle Türk Telekom'da tam zamanlı olarak çalışma şansına sahip olabiliyor.

START Stajım'da bilgi teknolojileri, ağ ve erişim, ürün ve segment, mobil uygulamalar ve web tabanlı hizmetler, müşteri deneyimi, finans, strateji ve planlama ile insan kaynakları gibi alanlarda açılan kontenjanlara, üniversite 3. sınıfta öğrenim gören, staj yapmak istediği alanda eğitim alan, iyi derecede İngilizce bilen ve 25 yaşını aşmamış genç yetenekler başvuruda bulunabiliyor.

Başlayan başvuru sürecinin 7 Mayıs'a kadar devam edeceği programda adaylar, çevrim içi başvuru, İngilizce ve genel yetenek testi, grup çalışması, insan kaynakları ve iş birimi mülakatları gibi aşamaları tamamlayarak, 21 Temmuz-15 Ağustos'ta dört hafta sürecek staj programına dahil olacak. Program boyunca gençler, Türk Telekom'un teknoloji ve iletişim alanındaki yenilikçi uygulamalarına katkı sunarken, geleceğin iş dünyasına yön verecek beceriler kazanacak.

"Güçlü bir gelecek vizyonu sunmayı önemsiyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı İskender Bayrak, gençlerin kariyer yolculuklarının başlangıcında yanlarında olmayı, onlara iş fırsatının yanı sıra güçlü bir gelecek vizyonu sunmayı önemsediklerini belirtti.

Türkiye'nin en çok istihdam sağlayan markalarından biri olarak, genç yeteneklere iş dünyasına sağlam adımlarla girmeleri için destek olurken, onları dijital dönüşüm ve yenileşim odağında geleceğe hazırladıklarına değinen Bayrak, "Her yıl binlerce başvuru alan START Stajım programımızla, gençlerimizi yalnızca teorik bilgiyle değil, uygulamalı deneyimlerle de güçlendiriyor, dört haftalık kapsamlı öğrenme ve gelişim süreciyle kendi potansiyellerini keşfetmelerini sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bayrak, "Türk Telekom'un yenilikçi kültürünü yakından deneyimleyen gençlerimiz, sadece bugünün ihtiyaçlarına değil, yarının fırsatlarına da hazır hale geliyor. START Stajım ile gençlerimizin kariyer yolculuklarına ilham verirken, onları Türkiye'nin dijital geleceğine yön verecek lider bireyler olarak yetiştirmeyi hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Türk Telekom, Teknoloji, Ekonomi, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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