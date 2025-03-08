Türk Telekom'dan Kadın Girişimcilere Destek - Son Dakika
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Ekonomi

Türk Telekom'dan Kadın Girişimcilere Destek

Türk Telekom, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde girişimci kadınların çevrim içi mağazalarını tanıtıyor.

08.03.2025 12:16
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Türk Telekom, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında, "Dijitalde Hayat Kolay" projesinde yer alan girişimci kadınların çevrim içi mağazalarını, mağazalarındaki ekranlara taşıdı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, " Türkiye'ye Değer" vizyonuyla projeler geliştiren Türk Telekom, "Dijitalde Hayat Kolay" projesi kapsamında kadınlara yönelik dijital okuryazarlık ve dijital pazarlama eğitimlerini sürdürüyor.

2019'da başlayan projede, bugüne kadar 30 bin kadına yüz yüze ve çevrim içi eğitim verildi. Düzenlenen eğitimlerle kadınların dijital yetkinliklerini geliştirmeleri ve ürettikleri ürünleri çevrimiçi kanallardan pazarlamaları hedeflendi.

Şirket, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında, projedeki girişimcilerin çevrim içi mağazalarına, Türk Telekom mağazalarındaki ekranlarında yer verilecek. Ziyaretçiler, ekranlardaki QR kodlarıyla girişimcilerin ürün ve hizmetlerine mart ayı boyunca kolayca ulaşabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom Pazarlama ve Müşteri Deneyimi Genel Müdür Yardımcısı Zeynep Özden, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Türk Telekom mağazalarının girişimci kadınlara açıldığını belirtti.

Türk Telekom olarak teknoloji bilgi birikimlerini iyilik ve faydaya dönüştürmeyi amaçlarken Türkiye'ye Değer vizyonuyla çalışmalarını tüm hızıyla sürdürdüklerini aktaran Özden, "Teknolojinin hayatın her alanında, ülkemizin her bir bireyine fayda sağlaması için çabalarken özellikle deprem bölgesi başta olmak üzere girişimci kadınlara 'Dijitalde Hayat Kolay' projesiyle eğitim, mentörlük ve hibe desteği sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Özden, düzenledikleri eğitimlere ve tasarım odaklı düşünme atölyelerine katılan kadınların e-ticaret, kurumsal finans ve pazarlama gibi alanlardaki yetkinliklerini geliştirerek satışlarını artırdıklarını gözlemlemenin kendilerini mutlu ettiğini kaydetti.

"Müşterilerimiz kadın girişimcilerin online mağazalarına ulaşabilecek"

"Sağladığımız bu desteklerin yanı sıra, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında Mart ayı boyunca girişimci kadınların ürün ve hizmetlerini daha geniş kitlelere ulaştırmalarına katkıda bulunmak amacıyla özel bir çalışma hayata geçirmek istedik." ifadelerine yer veren Özden, şunları kaydetti.

"Türk Telekom'un Türkiye'nin dört bir yanında yer alan mağazalarındaki ekranlarda 'Dijitalde Hayat Kolay' projesindeki girişimci kadınların online mağazalarına yer verdik. Mağazalardaki ekranlarda çıkan QR kod ile Mart ayı boyunca müşterilerimiz kadın girişimcilerin online mağazalarına ulaşabilecek. Bu vesileyle başarılarıyla hepimize ilham veren girişimci kadınların sayısının artmasını diliyor, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum."

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Kaynak: AA

Türk Telekom, Teknoloji, Ekonomi, 8 Mart, Kadın, Son Dakika

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