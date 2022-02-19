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Türk Telekom'dan KOBİ'leri büyüten dijital pazarlama sistemi Earnado'ya yatırım - Son Dakika

Türk Telekom'dan KOBİ'leri büyüten dijital pazarlama sistemi Earnado'ya yatırım

19.02.2022 00:59
Türk Telekom'dan KOBİ'leri büyüten dijital pazarlama sistemi Earnado'ya yatırım

Türk Telekom, kurumsal girişim sermayesi şirketi TT Ventures ile dijital pazarlama karar destek sistemi Earnado'ya yatırım yaptı.

Türk Telekom, kurumsal girişim sermayesi şirketi TT Ventures ile dijital pazarlama karar destek sistemi Earnado'ya yatırım yaptı. Earnado, algoritma ve verileri kullanarak, doğru dijital pazarlama teknikleriyle, KOBİ ve girişimlerin dijital dünyada büyümesini amaçlıyor.

TT Ventures, yapay zeka temelli çözümler üreten ve stratejilerini özellikle yurt dışı pazarda yer almak üzerine yoğunlaştıran girişimlere yatırım yapmayı sürdürüyor. Şirket, yakın zamanda, algoritmaya dayalı dijital pazarlama kararları veren; profesyonellere, girişimlere ve KOBİ'lere çevrim içi karar destek çözümü sunan Earnado'ya yatırım yaptı. Böylece şirketin yatırım yaptığı girişimlerin sayısı 10'a yükseldi.

"Önceliğimiz KOBİ ve girişimlere destek olmak"

Konuyu değerlendiren TT Ventures Genel Müdürü Muhammed Özhan, "Şirket olarak, yerli teknolojilere ivme kazandıracak girişimlere yatırım yapmayı tercih ediyoruz. TT Ventures için, girişim hızlandırma programımız PİLOT'u önemli bir havuz olarak görüyoruz. Özellikle global büyüme potansiyeline sahip inovatif ürün ve servisler geliştiren girişimlerin dünya pazarında rekabet edebilmesini önemsiyoruz. Bu kapsamda 9'uncu dönem PİLOT mezunlarından olan ve kısa süre önce yatırım turuna çıkan dijital pazarlama karar destek sistemi Earnado'ya yatırım yaptık. KOBİ'ler için dijital dönüşümlerini kolaylaştıracak ürün, hizmet ve çözümlerin yanı sıra günümüzün rekabet koşullarında fayda sağlayacak projeler üretmeyi önemsiyoruz" şeklinde konuştu.

Tek elden firmaların dijital yolculuğunu dizayn ediyor

Yapılan açıklamaya göre Barış Korkmaz, Devrim Ekmekçi ve Haluk Çakan tarafından 2 yıl önce kurulan Earnado, şu anda 10 farklı ülkede 200'e yakın müşteriye hizmet veriyor. 100'den fazla çevrim içi çalışanı ile firmalara dijital dünyada büyümeleri için tek elden destek sunuyor. KOBİ'lerin dijital pazarlama yolculuğunu algoritmalar ve verileri kullanarak dizayn eden ve maliyetlerini azaltan Earnado, TT Ventures ile birlikte Keiretsu Forum Türkiye, StartersHub ve melek yatırımcılardan toplam 250 bin dolar yatırım aldı. Firmalar Earnado ile SEO, sosyal medya ve reklam yönetimi yaparak dijital pazarlamada atmaları gereken adımları belirliyor, pazarlama kararlarını çevrim içi profesyoneller ile görüşmeler neticesinde alabiliyor. Earnado, önümüzdeki dönemde Avrupa'ya açılmayı planlıyor.

Türk Telekom'un nakit desteği 10 milyon TL'ye ulaştı

Yerli üretimi canlandırarak, ülke ekonomisine katma değer sağlayacak yatırımlarını sürdüren TT Ventures, yakın zamanda yapay zeka temelli çözümler üreten Syntonym, Optiyol, QuantWifi ve B2Metric şirketlerine de yatırım yaptı. Şirketin yatırım yaptığı girişimlerin sayısı Earnado ile toplamda 10'u buldu. Şirket, yatırımlardan 5'ini PİLOT hızlandırma programından mezun olan girişimlerden seçmiş oldu. Türk Telekom, kurumsal girişim hızlandırma programı PİLOT'un bugüne kadarki toplam nakit desteği 10 milyon TL'ye ulaştı. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Türk Telekom'dan KOBİ'leri büyüten dijital pazarlama sistemi Earnado'ya yatırım - Son Dakika Ekonomi


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