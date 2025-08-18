Türk Telekom\'dan Mobil Abonede Rekor Büyüme

Türk Telekom, son 12 ayda 2,5 milyonu aşan mobil faturalı net abone kazanımıyla yeni bir rekor seviyesine ulaştığını ve mobil abone sayısını 28,5 milyona yükselttiğini duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom, Türkiye'nin dijitalleşme yolculuğuna liderlik etme vizyonunu, müşteri memnuniyetini ve teknolojik yatırımları büyüme stratejisinin merkezine alarak, mobil alandaki rekor sonuçlarla pekiştirdi.

Türk Telekom'un 2025'in ikinci çeyrek finansal ve operasyonel sonuçları, mobil alanda uyguladığı büyüme stratejisinin başarısını, özellikle faturalı abone segmentinde kırılan rekorla ortaya koydu.

Buna göre Türk Telekom yılın ilk yarısında toplam abone sayısını 54,2 milyona yükseltti. Mobil alandaki büyüme ivmesini sürdüren şirket, son 12 ayda 2,5 milyonu aşan mobil faturalı net abone kazanımıyla yeni bir rekor seviyesine ulaşırken, mobil abone sayısını 28,5 milyona yükseltti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen, Türk Telekom Pazarlama ve Müşteri Deneyimi Genel Müdür Yardımcısı Zeynep Özden, mobil, fiber ve diğer tüm hizmetlerde en temel önceliklerinin müşteri memnuniyeti olduğunu belirtti.

Özden, Türkiye'nin dijital dönüşümüne liderlik etme vizyonlarını 2025'in ikinci çeyreğinde elde ettikleri güçlü finansal ve operasyonel sonuçlarla somutlaştırarak, sektördeki öncü rollerini pekiştirdiklerini kaydetti.

Mobilde 678 bin net abone kazanımıyla 2022'nin üçüncü çeyreğinden bu yana en yüksek çeyreklik performansı yakaladıklarını ve mobil abone sayılarını 28,5 milyona yükselttiklerini vurgulayan Özden, "Faturalı segment 810 bin net abone kazanımıyla tarihinin en yüksek çeyreklik net kazanımını kaydetti. Son 12 ayda 2,5 milyonu aşan mobil faturalı net abone kazanımıyla yeni bir rekora daha imza attık." ifadelerini kullandı.

"Bu güvene layık olmaya devam edeceğiz"

Özden, güçlü altyapıları ve yüzde 55'ini fiberle bağladıkları LTE mobil baz istasyonları ile kullanıcılara zengin bir dijital deneyim sunduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Elde ettiğimiz bu tarihi sonuçlar, son birkaç yıldır sabırla ve kararlılıkla ilmek ilmek işlediğimiz müşteri deneyimi vizyonumuzun en somut meyveleridir. Rakamların ötesinde, bu başarı bize müşterilerimizin markamıza duyduğu güveni ve uzun soluklu bir yol arkadaşı olarak bizi tercih ettiklerini gösteriyor. Özellikle faturalı segmentteki rekor büyüme, sadece bir çeyrek başarısı değil, doğru stratejik yaklaşımın sürdürülebilir bir değere dönüştüğünün en net kanıtıdır. Müşterilerimizi dinlemeye, onların hayatına değer katan teknolojiler geliştirmeye ve bu güvene layık olmaya devam edeceğiz."