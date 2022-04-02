Türk Telekom'dan Ramazan'da 10 GB hediye - Son Dakika
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Türk Telekom'dan Ramazan'da 10 GB hediye

02.04.2022 10:27
Türk Telekom'dan Ramazan'da 10 GB hediye

Türk Telekom, Ramazan kampanyası ile mobil müşterilerine 10 GB internet hediye ediyor.

Türk Telekom, Ramazan kampanyası ile mobil müşterilerine 10 GB internet hediye ediyor. Türk Telekom müşterileri, Ramazan boyunca sahuru da kapsayan 00: 00-06: 00 saatleri arasında hediye internet avantajıyla internette bolca zaman geçirecek.

Var olduğu her alanda herkesi değerli hissettirmeyi misyon edinen Türk Telekom, mobil müşterilerine özel Ramazan kampanyası hayata geçirdi. Bu kapsamda Ramazan süresince 10 GB internet hediye ederek, müşterilerinin sevdikleriyle iletişimine bolluk getiriyor.

SAHURDA 10 GB HEDİYE İNTERNET

Kampanya doğrultusunda Türk Telekom'un bireysel faturalı ve faturasız mevcut mobil müşterileri, gece 00: 00 ile 06: 00 saatleri arasında kullanabilecekleri 10 GB internete sahip oluyor. 1 Nisan itibarıyla başlayacak kampanya 6 Mayıs 00: 00'da sona erecek.

Kampanyadan yararlanmak isteyen müşterilerin herhangi bir Türk Telekom mağazasına başvurmaları yeterli oluyor. Mağazalardaki satış temsilcileri tarafından yapılacak gerekli tanımlamaların ardından Türk Telekom müşterileri 10 GB internet avantajına sahip olabiliyor.

Türk Telekom, dijitalleşme ve mobil teknolojilerde hızla gelişmeye devam ederken mağazalarına özel kurguladığı kampanyasıyla Ramazan'ın bereketini, sıcaklığını ve samimiyetini müşterileriyle yüz yüze yaşamayı hedefliyor.


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Türk Telekom, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Türk Telekom'dan Ramazan'da 10 GB hediye - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türk Telekom'dan Ramazan'da 10 GB hediye - Son Dakika
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