Türk Telekom Siber Güvenlik Kampı Başvuruları Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Türk Telekom Siber Güvenlik Kampı Başvuruları Başladı

Türk Telekom, her yıl düzenlediği Siber Güvenlik Kampı için başvuru sürecini başlattı. Kamp, online ve yüz yüze eğitimlerle gerçekleştirilecek ve başvurular 30 Haziran 2024'e kadar devam edecek. Türk Telekom, gençlere erken dönem kariyer olanakları sunarak siber güvenlik alanında yetenekleri keşfetmeyi ve insan kaynağı oluşturmayı hedefliyor.

17.06.2024 13:47
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Türk Telekom, siber güvenlik uzmanı yetiştirmeye yönelik her yıl düzenlediği Siber Güvenlik Kampı için bu yıl da başvuru sürecini başlattı. Kamp, bu yıl 12-23 Ağustos 2024 tarihleri arasında online ve yüz yüze eğitimlerle gerçekleştirilecek. Türk Telekom Siber Güvenlik Kampı başvuruları 30 Haziran 2024'e kadar devam edecek.

Türk Telekom, Gelişim Üssü çatısı altında genç yeteneklere deneyim odaklı öğrenme, yenilikçi iş alanlarına dair bilgi edinme, sektör profesyonelleriyle bir araya gelme fırsatları sunuyor. Gençlere erken dönem kariyer olanakları tanıyan Türk Telekom, teknoloji birikimini gençlere aktararak "geleceğin becerileri" temelinde hazır işgücü sağlanmasını hedefliyor. Bu kapsamda; siber güvenlik alanındaki yeteneklere ulaşmak ve siber güvenlik alanındaki insan kaynağı oluşturmak amacıyla 2020'den bu yana Siber Güvenlik Kampı düzenleyen Türk Telekom, 5. dönem için başvuru sürecini başlattı. Siber güvenlik alanına ilgi duyan, aktif olarak çalışmayan ve staj yapmayan lisans 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin başvurabildiği Türk Telekom Siber Güvenlik Kampı, bu yıl 12-23 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek. Üreticiliğe, öğrenmeye ve kalıpların dışında düşünmeye teşvik eden içeriklere odaklanan Türk Telekom Siber Güvenlik Kampı'nda katılımcılar, 10 gün boyunca online ve yüz yüze olacak şekilde; teknik ve uygulamalı eğitimlerle birlikte, kişisel ve mesleki gelişimi destekleyecek eğitimler alacak. Türk Telekom Siber Güvenlik Kampı başvuruları turktelekomkariyer.com.tr adresi üzerinden gerçekleştirilecek. Başvuru süreci 30 Haziran Pazar gününe kadar devam edecek.

Türk Telekom İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Dr. Hüseyin Aslan, "Dijital geleceğin mimarı olan Türk Telekom'u 'yaşayan bir üniversite' olarak konumlandırıyor, eğitim ve kariyer programlarımız ile gençlere dijital geleceğin inşasında rol alma imkanı sunuyoruz. Alanında uzman çalışanlarımızı, gençlerle bir araya getirerek teknoloji birikimimizi aktarıyor, alanında yetişmiş insan kaynağı oluşmasına katkı sunuyoruz. Beşinci dönemini başlattığımız Siber Güvenlik Kampı ile ulusal ve kişisel güvenliğin ana parçalarından olan siber güvenlik alanına genç yetenekleri kazandırmaktan mutluluk duyuyoruz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Türk Telekom, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türk Telekom Siber Güvenlik Kampı Başvuruları Başladı - Son Dakika

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