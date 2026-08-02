Türk Turistlerin Yurt Dışı Harcamaları - Son Dakika
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Türk Turistlerin Yurt Dışı Harcamaları

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Yurt dışında hediyelik eşyalara 361 milyon dolar harcandı, turizm geliri 25,7 milyar dolar.

Türk turistler, ocak-haziran döneminde yurt dışına yaptıkları ziyaretlerde hediyelik eşya için 361 milyon 978 bin dolar harcadı.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden derlediği bilgilere göre, yılın ilk yarısında 25 milyar 746 milyon 177 bin dolar turizm geliri elde edildi.

Yabancı ülkelere ziyarette bulunan vatandaşların harcamalarından oluşan turizm gideri ise yıllık bazda yüzde 0,4 azalışla 5 milyar 187 milyon 501 bin dolar oldu. Geçen yılın ilk 6 ayında 5 milyar 208 milyon 130 bin dolar turizm gideri kayıtlara geçmişti.

Türk turistlerin yurt dışında yaptığı harcamaların detayları incelendiğinde, vatandaşların yurda dönüşte 361 milyon 978 bin dolarlık hediyelik eşya getirdiği görüldü. Geçen yılın ilk yarısında hediyelikler için yapılan harcamaların tutarı 395 milyon 455 bin dolar olmuştu.

Halı ve kilime 2,2 milyon milyon dolar harcandı

Hediyelik eşya kategorisine girmeyen, "halı-kilim ve benzer" kategorisinde sınıflandırılan harcamaların tutarı ise bu yılın ilk yarısında 2 milyon 207 bin dolar oldu. Geçen yılın aynı döneminde bu tutar 27 milyon 741 bin dolar olarak hesaplanmıştı.

Türk turistlerin yurt dışındaki harcamalarının büyük bölümünü "konaklama" ve "yeme içme" giderleri oluşturdu.

Türk vatandaşlarının geçen yılın ilk yarısında 904 milyon 493 bin dolar olan yurt dışında konaklama harcamaları, bu yıl 1 milyar 3 milyon 116 bin dolara çıktı.

Geçen yıl ocak-haziran döneminde 949 milyon 696 bin dolar olarak hesaplanan yurt dışında yeme içme harcamaları ise bu yıl 1 milyar 55 milyon 31 bin dolara yükseldi.

"Diğer harcamalar" başlığı altında sınıflandırılan harcamalar ise aynı dönemler itibarıyla 476 milyon 60 bin dolardan 440 milyon 539 bin dolara geriledi.

Kaynak: AA

Ekonomi, Turizm, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türk Turistlerin Yurt Dışı Harcamaları - Son Dakika

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