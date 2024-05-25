Türk Yatırım Fonu, Türk Devletleri Teşkilatı üye ülkeleri arasındaki ekonomik entegrasyonu artırmayı hedefliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Türk Yatırım Fonu, Türk Devletleri Teşkilatı üye ülkeleri arasındaki ekonomik entegrasyonu artırmayı hedefliyor

Türk Yatırım Fonu, Türk Devletleri Teşkilatı üye ülkeleri arasındaki ekonomik entegrasyonu artırmayı hedefliyor

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) üye ülkeleri tarafından kurulan Türk Yatırım Fonu'nun, üye ülkeler arasındaki ekonomik entegrasyonu, ticareti ve yatırımları artırma amacı taşıdığı belirtildi. Fonun başlangıç sermayesinin 500 milyon dolar olduğu ve üye ülkelerin toplam ihracat hacminin 558 milyar dolar olduğu ifade edildi. Türk Yatırım Fonu'nun, bölgesel ticaretin artırılması, ekonomik kalkınmanın teşvik edilmesi ve üye devletler arasındaki ihracat hacminin artırılması amacıyla ortak finansal projeler gerçekleştireceği belirtildi.

25.05.2024 11:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) üye ülkeleri tarafından kurulan Türk Yatırım Fonu'nun üye ülkeler arasındaki ekonomik entegrasyonu, ticareti ve yatırımları artırması hedefleniyor.

TDT üye ülkeleri tarafından Türk Yatırım Fonu'nun kurulması geçen hafta Dolmabahçe Çalışma Ofisinde düzenlenen Türk Yatırım Fonu Guvernörler Kurulu Toplantısı ile resmileşti.

Toplantıda verilen bilgiye göre, Fon eşit sermaye katkısı ve eşit oy ilkesiyle kurulurken başlangıç sermayesinin 500 milyon dolar olarak belirlendiği kaydedildi.

Üye ülkelerin ihracat rakamlarına bakıldığı zaman, TDT ülkelerinin 558 milyar dolarlık ihracat hacmine sahip olduğu görülüyor. Dünya ticareti içinde yüzde 2'yi aşan bir paya sahip olan üye devletlerin kendi aralarındaki ihracat ise 33 milyar dolar seviyelerinde.

Kurulan Fon, ortak finansal projelerle Türk Devletleri Teşkilatı üyeleri bünyesinde bölgesel ticaretin artırılması, ekonomik kalkınmanın teşvik edilmesi ve üye devletler arasındaki ihracat hacminin artırılmasını amaçlıyor.

"178 milyonluk nüfus ve 1,9 trilyon dolarlık ekonomik büyüklükten bahsediyoruz"

Konuya ilişkin, AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Ali Emre Sucu, Türk Yatırım Fonu'nun kurulmasına yönelik anlaşmanın Mart 2023'te imzalandığını anımsatarak, TDT'ye üye ülkeler arasında mevcut ekonomik ilişkileri olumlu etkileyecek bir adımın hayata geçirildiğini söyledi.

Sucu, Fon'un bu yönüyle TDT üye ülkeleri arasında ekonomik entegrasyon boyutunun önemli bir adımını ve bileşenini oluşturduğuna vurgu yaparak şöyle konuştu:

"Bu Fon'un üye ülkeler arasında ekonomik ilişkilerin kurumsallaşmasına, ticaret ve yatırım alanlarının gelişmesine katkılar sunacağı açık. Bu adım en azından bu yönde bir niyet göstergesi. Ancak bu katkıların derecesi hem Türkiye'nin bölgedeki yeri hem diğer bölge dışı aktörlerin ekonomik alandaki politikalarıyla hem de bölge ülkelerinin çok taraflı dış politika tercihlerinde Türkiye'ye açacakları alanlarla doğrudan bağlantılı. 1990'lı yıllarda Türk lirası ortak para birimi olarak kabulünden tutun, Türk devletleri arasında AB modeli bir entegrasyon zaman zaman siyasetçiler tarafından gündeme getirilmişti."

Her durumda üye devletler arasında ekonomik alanda gelecekte bir blok oluşacaksa bu gelişmenin önemli bir adım olduğunun altını çizen Sucu, üye devletlerin sahip oldukları ekonomik ve nüfus potansiyellerinin küçümsenmeyecek düzeyde büyük olduğunu dile getirdi.

Sucu, "2024 sonu itibarıyla yaklaşık 178 milyonluk nüfus ve 1,9 trilyon dolarlık ekonomik büyüklükten bahsediyoruz. Ancak bu yüzyılın gerçekliği de ortadadır. Post-Sovyet Türk Dünyası ülkeleri, tarihsel olarak Türkistan'ın batısı, büyük kara ülkeleriyle çevrilidir. Bu durum öncelikle bu ülkeleri farklı derecelerde Rusya ve Çin'e bağımlı kılmakta. Bu bağımlılığın azalması noktasında her fırsatı değerlendirmek isteyen bölge ülkeleri, TDT'yi, yani Türkiye'nin bölge politikasını, her zaman önemli bir alternatif olarak değerlendirmektedir."

"Fonun kurulması 2040 Vizyon belgesinin ekonomik boyutunun önemli bir adımı"

Sucu, Türkiye'nin bölgedeki ekonomik ve kültürel etkisine değinerek, ekonomik alanda bölge ülkelerinin böyle bir adımın destekleyicileri olmalarının öncelikle bu ülkelere Rusya ve Çin karşısında önemli bir alternatif sunduğuna dikkati çekti.

Türkiye öncülüğünde böyle adımların atılmasının bu ülkeler için önemli bir denge unsuru olabileceğini belirten Sucu, "Fon'un kurulmasının bugün direkt olarak rekabet unsurlarının seviyesini artırması beklenmemeli. Ancak rekabet seviyesindeki algıları uzun dönemde etkileme kapasitesine sahip olduğu açık. Her durumda TDT üyesi ülkeler arasında böyle bir adımın atılması Türkiye'nin bölgedeki etkinliğini artırması için bir neden değil, ancak attığı olumlu adımların bir sonucu olarak okunmalı." diye konuştu.

Sucu, Fon'un kurulmasının TDT'nin yol haritasının çizildiği 2040 Vizyon belgesinin ekonomik boyutunun önemli bir adımını oluşturduğuna vurgu yaparak, ekonomik alandaki hedeflerin hayata geçmesinin diğer alanlarda ortaya koyulan hedeflerin de gerçekleşmesi anlamına geleceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

İhracat, Uluslararası İlişkiler, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türk Yatırım Fonu, Türk Devletleri Teşkilatı üye ülkeleri arasındaki ekonomik entegrasyonu artırmayı hedefliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:24 Eş katili, ağırlaştırılmış müebbetle yargılanacağını öğrenince cezaevinde intihar etti Eş katili, ağırlaştırılmış müebbetle yargılanacağını öğrenince cezaevinde intihar etti
11:24 Bahçeli: Ülkü Ocakları ve MHP’ye ithamlar ayağımızın altındadır, zayıf anımızı kollayanlar hüsrana uğrayacak Bahçeli: Ülkü Ocakları ve MHP'ye ithamlar ayağımızın altındadır, zayıf anımızı kollayanlar hüsrana uğrayacak
11:22 Geliri kız öğrencilere bağışlanacaktı Hırsızlar, belediyenin çilek tarlasını talan etti Geliri kız öğrencilere bağışlanacaktı! Hırsızlar, belediyenin çilek tarlasını talan etti
10:51 Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ı taşıyan helikopter acil iniş yaptı Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı taşıyan helikopter acil iniş yaptı
00:23 Tonya Belediye Başkanı Osman Beşel çalışanları tarafından darbedildi Tonya Belediye Başkanı Osman Beşel çalışanları tarafından darbedildi
11:49 Zorlu Enerji İsrail’de 3 girişimdeki hissesini satacak Zorlu Enerji İsrail’de 3 girişimdeki hissesini satacak
10:57 Fenerbahçe, İstanbulspor maçının yanı sıra Konyaspor-Galatasaray maçını da takip edecek Fenerbahçe, İstanbulspor maçının yanı sıra Konyaspor-Galatasaray maçını da takip edecek
10:18 Kızılcık Şerbeti’nde ağızları açık bırakan sahne Nilay’la tartışan Görkem kendisini dövdü Kızılcık Şerbeti'nde ağızları açık bırakan sahne! Nilay'la tartışan Görkem kendisini dövdü
09:50 İstanbul Boğazı’nda “Osaka“ alarmı 40 bin ton petrol taşıyan tanker dümen arızası nedeniyle sürüklendi İstanbul Boğazı'nda "Osaka" alarmı! 40 bin ton petrol taşıyan tanker dümen arızası nedeniyle sürüklendi
09:47 SPK, 3 şirketin halka arzına onay verdi SPK, 3 şirketin halka arzına onay verdi
09:47 Dursun Özbek mi, Süheyl Batum mu Galatasaray başkanını seçiyor Dursun Özbek mi, Süheyl Batum mu? Galatasaray başkanını seçiyor
09:36 Trabzonlu esnafın kampanya afişi görenleri şaşkına çevirdi Trabzonlu esnafın kampanya afişi görenleri şaşkına çevirdi
09:31 Özel’den Cumhurbaşkanlığı sorusuna net cevap: Hedefim CHP’nin iktidar olduğu gece partinin genel başkanı olmak Özel'den Cumhurbaşkanlığı sorusuna net cevap: Hedefim CHP'nin iktidar olduğu gece partinin genel başkanı olmak
09:27 Papua Yeni Gine’de bilanço ağırlaşıyor 1100 ev toprak altında kaldı, ölü sayısı 300’ün üzerine çıktı Papua Yeni Gine'de bilanço ağırlaşıyor! 1100 ev toprak altında kaldı, ölü sayısı 300'ün üzerine çıktı
08:48 8 yaşındaki Eftelya, hamburger yeme yarışında can verdi 8 yaşındaki Eftelya, hamburger yeme yarışında can verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2024 11:55:11. #1.12#
SON DAKİKA: Türk Yatırım Fonu, Türk Devletleri Teşkilatı üye ülkeleri arasındaki ekonomik entegrasyonu artırmayı hedefliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement