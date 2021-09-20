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Turkcell'den Avrupa Şampiyonu Ampute Milli Futbol Takımı'na 1 milyon liralık başarı ödülü - Son Dakika

Turkcell'den Avrupa Şampiyonu Ampute Milli Futbol Takımı'na 1 milyon liralık başarı ödülü

20.09.2021 17:59

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonunun tek ana sponsoru Turkcell, üst üste ikinci kez Avrupa Şampiyonu olan Ampute Milli Futbol Takımı'na 1 milyon liralık başarı ödülü verdi.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonunun tek ana sponsoru Turkcell, üst üste ikinci kez Avrupa Şampiyonu olan Ampute Milli Futbol Takımı'na 1 milyon liralık başarı ödülü verdi.

Şampiyonluğun ardından yurda dönen milliler, İstanbul Havalimanı'nda coşkulu bir şekilde karşılandı.

Burada açıklamada bulunan teknik direktör Osman Çakmak, karşılaştıkları tüm rakiplerini farklı skorlarla mağlup ettiklerini hatırlattı.

Çok mutlu olduklarını belirten Çakmak, "Normalde antrenmanlarda 1 saat, 45 dakika gibi çalışıyoruz. Bundan sonra 2 saat çalışıp 10 değil 15 atacağız. Hedefimizi yükselteceğiz. Her şey bizim elimizde." ifadelerini kullandı.

Turnuvanın gol kralı ve en iyi oyuncusu seçilen Ömer Güleryüz ise "2017'de de ilk golü ben atmıştım. Osman hocam o zaman takım kaptanıydı, aynı odada kalıyorduk. Çıkarken demiştim acaba bize nasip olur mu diye. İnşallah demişti. Bu finalde Allah bana 3 gol atmayı nasip etti. İnşallah böyle devam edeceğiz. Başta Osman hocam olmak üzere herkese teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

İsmail Özbayraktar: "Onların yanında olmaktan gurur duyuyoruz"

Turkcell Kurumsal İletişim Direktörü İsmail Özbayraktar, "Türkiye'nin Turkcell'i olarak onların yanında olmamamız mümkün değil." açıklamasını yaptı.

Millilerin şampiyonluğuyla gurur duyduklarını belirten Özbayraktar, AA muhabirine açıklamada bulundu.

Ay-yıldızlılarla gönül birlikteliği yaptıklarını aktaran Özbayraktar, "Bu işte tek sponsor olduk, inşallah sponsorların sayısı artar. 'Yenseniz de yenilseniz de sizlerle beraberiz' demiştik ama fark atarak geldiler. Türk insanına inanılmaz örnek oluyorlar. Biz de onların yanında olmaktan gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Türk insanının az bir destekle büyük işler başarabildiğini gördüklerini vurgulayan Özbayraktar, şunları kaydetti:

"Onlar Türk bayrağını yurt dışında bizim için dalgalandırıyorlar. Türkiye'nin Turkcell'i olarak onların yanında olmamamız mümkün değil. Bu konuda her zaman taşın altına elini sokan bir şirketiz. Biz diğer engelli branşlarına da destek oluyoruz. Başarılarını gördükçe mutlu oluyoruz. Bu işte galibiyette değil, her zaman birlikte olduğunuzda aile duygusunu yaşıyorsunuz. Biz işin maddi değil manevi tarafındayız. Onlarla birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Başarılı olduklarında maddi değerler de elbette artıyor. Biz bunu bir kazanç olarak da görüyoruz. Herkesin gözünde heyecan var, bunu görmek mükemmel bir şey. Bu ülke insanı inandıktan sonra yapamayacağı şey yok. Bir ve birlik olduğumuzda o azimle her şeyi başarırız."

Turkcell'den Avrupa Şampiyonu Ampute Milli Futbol Takımı'na 1 milyon liralık başarı ödülü
Turkcell'den Avrupa Şampiyonu Ampute Milli Futbol Takımı'na 1 milyon liralık başarı ödülü
Turkcell'den Avrupa Şampiyonu Ampute Milli Futbol Takımı'na 1 milyon liralık başarı ödülü
Turkcell'den Avrupa Şampiyonu Ampute Milli Futbol Takımı'na 1 milyon liralık başarı ödülü

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Türkiye, Futbol, Milli, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Turkcell'den Avrupa Şampiyonu Ampute Milli Futbol Takımı'na 1 milyon liralık başarı ödülü - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Turkcell'den Avrupa Şampiyonu Ampute Milli Futbol Takımı'na 1 milyon liralık başarı ödülü - Son Dakika
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