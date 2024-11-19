Turkcell'den Kadınlara Yapay Zeka Desteği - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Turkcell'den Kadınlara Yapay Zeka Desteği

Turkcell\'den Kadınlara Yapay Zeka Desteği

Turkcell, 'Geleceği Yazan Kadınlar Yapay Zeka' programı ile kadınların yapay zeka alanındaki yetkinliğini artırmayı hedefliyor.

19.11.2024 11:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Turkcell, 11 yıldır sürdürdüğü "Geleceği Yazanlar" Programı kapsamında yer alan "Geleceği Yazan Kadınlar" projesinin yeni bölümünü hayata geçiriyor. Bu yıl ilk kez gerçekleşecek "Geleceği Yazan Kadınlar Yapay Zeka" projesi ile kadınların yapay zeka alanında daha fazla yer alması, yetkinliklerinin artırılması, dijital işgücündeki potansiyellerini gerçekleştirmeleri ve kadın liderlerin yetişmesi hedefleniyor.

Turkcell, 11 yıldır sürdürdüğü "Geleceği Yazanlar" kapsamında yürütülen "Geleceği Yazan Kadınlar" projesinin yeni bölümü olan "Geleceği Yazan Kadınlar Yapay Zeka" programını hayata geçiriyor. Turkcell, şu ana dek "Geleceği Yazanlar" Programı ile 10 milyonu aşkın kişiye dokundu. Programın bu yıl ilki gerçekleşecek yeni ayağı olan "Geleceği Yazan Kadınlar Yapay Zeka" ile 15 bin kadına ulaşarak, onların yapay zeka alanındaki yetkinliklerini artırmayı, yenilikçi proje fikirleri geliştirmelerini ve teknoloji sektöründe daha aktif rol almalarını desteklemeyi hedefliyor.

Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, " Türkiye'nin dijital dönüşümünün lokomotifi olarak, teknoloji hızla gelişirken, ülkemizi bu değişimde lider bir konuma getirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda 11 yıldır, geleceğin yazılımcılarını desteklediğimiz 'Geleceği Yazanlar' programımızın yeni ayağı olan 'Geleceği Yazan Kadınlar Yapay Zeka' projesini başlattık. Bu projemiz ile ülkemizde yapay zeka alanında kadınların yer alabilmesine, nitelikli iş gücünün artırılmasına ve kadın liderlerin yetişmesine katkıda bulunmayı amaçlıyor, kadınların bu alandaki potansiyellerini gerçekleştirmelerine destek olmak üzere elimizi taşın altına koyuyoruz. Hem teknik hem de kişisel gelişimlerine odaklanmış kapsamlı bir eğitim sürecine girecek katılımcılarımıza başarılar diliyor, önemli fırsatlar sağlayabilmek açısından çok kıymetli bu proje için ortaklarımıza teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

İlk üçe girecek projelere para ödülü

Turkcell ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi (CBDDO), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifi (TRAI) ortaklığında yürütülecek ve kasım ayında hayata geçecek olan projeyle Turkcell, yapay zeka alanında yetkin kadın liderlerin yetişmesine de katkı sağlamayı amaçlıyor. Program, Türkiye'nin dört bir yanından kadınların katılımıyla, eğitimde kapsayıcılığın ve erişilebilirliğin artırılmasına da destek veriyor.

Bir yıl boyunca sürecek kapsamlı eğitimlerin ardından, katılımcılar 3'er kişilik ekiplerle üç ana kategori altında projelerini geliştirecek. Her kategoride yapılacak jüri değerlendirmesi sonucunda, birinci seçilen ekiplerin her birine 200 bin TL olmak üzere, toplamda 600 bin TL destek sağlanacak. Böylelikle projelerin hayata geçirilmesi mümkün olacak. Aynı zamanda patent alınabilir projelerin, patent alması da desteklenecek.

Yapay zekada kapsamlı eğitim yolculuğu

"Geleceği Yazan Kadınlar Yapay Zeka" projesi, iki eğitim modülünden oluşacak. İlk modülde katılımcılara Python, Makine Öğrenmesi, Derin Öğrenme ve Veri Bilimi alanlarında kapsamlı eğitimler verilecek. Temel becerilerini geliştiren katılımcılar, ikinci modülde ise Doğal Dil İşleme, Görüntü İşleme ve İleri Seviye Makine Öğrenmesi konularında uzmanlık kazanarak kendi proje fikirlerini hayata geçirme fırsatını yakalayacak.

Tüm katılımcılar CBDDO tarafından sağlanacak seminerlere katılma şansı bulurken, iki eğitim modülünden oluşacak programın ilk modülünde sertifika almaya hak kazanan 100 katılımcı, CBDDO tarafından hayata geçirilen Dijital Genç Yapay Zeka Ekosistemi'nde tematik eğitimler alabilecek.

Kişisel gelişim desteği

Proje ortaklarından CBDDO'nun hayata geçirdiği Dijital Genç Yapay Zeka Ekosistemi kapsamında düzenlenecek sektör buluşmaları ile alanında uzman profesyonellerle bir araya gelerek sektör trendleri, kariyer fırsatları ve yenilikler hakkında bilgi edinecekleri bir platforma erişim sağlayacak katılımcılar, sektör profesyonelleri ve mentörlerle bir araya gelerek bilgi ve deneyimlerini geliştirecek.

TOBB ise TOBB Kadın Girişimciler Kurulu koordinasyonunda projenin illerde yaygınlaştırılmasına destek olacak, katılımcılara kişisel gelişim ve mentörlük desteği sunacak. Aynı zamanda TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Yapay Zeka Bölümü mezunları ve akademisyenleriyle düzenlenecek buluşmalar ile katılımcıların akademik ve profesyonel gelişimlerine katkı sağlanması hedefleniyor. TOBB'a bağlı Oda/Borsalar iş birliğinde programdan mezun olan başarılı katılımcılar, bilgi ve tecrübelerini meslek liselerinde yeni nesillere aktarma fırsatı yakalayacak.

Turkcell, proje kapsamında kadınlara sunacağı teknik eğitimlerin yanı sıra kariyer yolculuklarında karşılaşabilecekleri çeşitli zorlukları aşmalarına yardımcı olacak kişisel gelişim ve mentörlük olanakları da sunacak. TRAI ortaklığıyla ise kişisel gelişim mentörlük desteği, alanında uzman eğitmenler tarafından verilen seminer ve eğitimler ile desteklenecek. Katılımcılar, temel proje yönetimi, sunum teknikleri, finansal okuryazarlık, networking ve CV hazırlama ile mülakat teknikleri gibi eğitimler de alacak.

Projenin sonunda, kadınların, Türkiye'nin yapay zeka ekosisteminde daha fazla varlık göstererek ve liderlik pozisyonlarında yer alarak, bu alana değer katması, Türkiye'nin rekabet gücünü artırması amaçlanıyor.

Başvurular başladı

Proje hakkında detaylı bilgiye ve başvuru işlemlerine gelecegiyazanlar.turkcell.com.tr/gelecegi-yazan-kadinlar adresinden ulaşılabiliyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Teknoloji, Turkcell, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Turkcell'den Kadınlara Yapay Zeka Desteği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:09 MHP lideri Bahçeli: İttifakta görüş ayrılığı yok, Cumhurbaşkanımızla bağımız sarsılmaz MHP lideri Bahçeli: İttifakta görüş ayrılığı yok, Cumhurbaşkanımızla bağımız sarsılmaz
10:41 İskandinavlar hazırlıklara başladı Üçüncü Dünya Savaşı alarmı verdiler İskandinavlar hazırlıklara başladı! Üçüncü Dünya Savaşı alarmı verdiler
10:37 Yenidoğan Çetesi davasında 2. gün başladı İşte tüm detaylar Yenidoğan Çetesi davasında 2. gün başladı! İşte tüm detaylar
09:14 Son seçim anketinde en kalabalık seçmen grubu “kararsızlar“ oldu Son seçim anketinde en kalabalık seçmen grubu "kararsızlar" oldu
08:41 Rize Çayeli’de heyelan Ölü ve yaralılar var Rize Çayeli'de heyelan! Ölü ve yaralılar var
15:16 3 kez düşme tehlikesi geçiren uçakta panik anları kamerada 3 kez düşme tehlikesi geçiren uçakta panik anları kamerada
15:11 Çete lideri Fırat Sarı’nın sanık kürsüsüne peruksuz gelmesi dikkat çekti Çete lideri Fırat Sarı'nın sanık kürsüsüne peruksuz gelmesi dikkat çekti
15:06 HÜRJET’te yeni özellik eklendi Dengeleri değiştirecek HÜRJET'te yeni özellik eklendi! Dengeleri değiştirecek
15:04 54 yıllık Türk kulübü iflas etti 54 yıllık Türk kulübü iflas etti
15:02 MSB’den kılıçlı yemin töreniyle ilgili yeni açıklama: Mesele okunan metin değil, emre uyulmamasıdır MSB'den kılıçlı yemin töreniyle ilgili yeni açıklama: Mesele okunan metin değil, emre uyulmamasıdır
14:53 Hamas, telefonuyla oynayan İsrail askerini sniperla böyle vurdu Hamas, telefonuyla oynayan İsrail askerini sniperla böyle vurdu
14:48 Amatör Lig hakeminden alkışlanacak hareket Amatör Lig hakeminden alkışlanacak hareket
14:48 İki teğmen daha TSK’dan ihraç talebiyle disipline sevk edildi İki teğmen daha TSK'dan ihraç talebiyle disipline sevk edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2024 11:54:24. #1.11#
SON DAKİKA: Turkcell'den Kadınlara Yapay Zeka Desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.