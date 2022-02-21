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Turkcell'den KOBİ'lere dijital dönüşüm desteği - Son Dakika

Turkcell'den KOBİ'lere dijital dönüşüm desteği

21.02.2022 09:55
Turkcell'den KOBİ'lere dijital dönüşüm desteği

Turkcell, küçük ve orta ölçekli işletmelere destek olmak amacıyla başlattığı Dijital Dönüşüm Finansmanı ile KOBİ'lerin teknolojik ürün ve hizmet alışverişlerine finansman desteği sunmaya devam ediyor.

Turkcell, küçük ve orta ölçekli işletmelere destek olmak amacıyla başlattığı Dijital Dönüşüm Finansmanı ile KOBİ'lerin teknolojik ürün ve hizmet alışverişlerine finansman desteği sunmaya devam ediyor.

Turkcell açıklamasına göre, her geçen gün KOBİ'lere finansman desteğini daha da artıran Turkcell, finansman şirketi Financell aracılığıyla 2021 yılında 160 milyon liralık kredi sağladı.

Bir yılda 11 binden fazla KOBİ'nin yararlandığı ve 36 aya varan taksitlerle geri ödeme imkanının sunulduğu Dijital Dönüşüm Finansmanı, akıllı telefondan tablete, bilgisayardan sunucuya, yazılımdan projeye ve hizmet desteğine kadar her türlü teknolojik ihtiyaç için finansman desteği sağlıyor. Ayrıca KOBİ'ler esnek ödeme planları oluşturma ve ödemelere 3 ay sonra başlama avantajlarından da yararlanabiliyor.

Turkcell'in Dijital Dönüşüm Finansmanı desteğinden bugüne kadar en çok faydalanan sektörler arasında hizmet, üretim, inşaat, perakende ve lojistik yer alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Kurumsal Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ceyhun Özata, üreterek büyüyen Türkiye hedefi çerçevesinde ekonominin can damarı konumunda olan KOBİ'lerin uçtan uca dijitalleşme yolculuğunda daima yanlarında olduklarını belirtti.

Özata, Türkiye'nin ilk dijital operatörü olarak, teknolojik finansmanın öncüsü olan grup şirketleri Financell iş birliğiyle KOBİ'lere finansman desteklerini sürdürdüklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Dijital Dönüşüm Finansmanı olarak adlandırdığımız esnek ödemeli finansman desteğimiz sayesinde KOBİ'lerin teknolojik ihtiyaçlarına uygun ve hızlı kredi imkanı sağlıyoruz. Böylece KOBİ'ler, nakit kaynaklarını işlerini geliştirmek ve dijital altyapılarını güçlendirerek dünyayla rekabet edebilir hale gelmek için kullanıyor. Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da KOBİ'lerimizin talep ve ihtiyaçlarına uygun özel yenilikçi çözümler geliştirmeye devam edeceğiz."

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Küçük Ve Orta Büyüklükteki İşletmeler, TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, geri dönüşüm, Kredi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Turkcell'den KOBİ'lere dijital dönüşüm desteği - Son Dakika Ekonomi


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