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Turkcell, Türkiye Tek Yürek kampanyası kapsamında depremzedelere 3,5 milyar liralık bağışı tamamladı - Son Dakika
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Turkcell, Türkiye Tek Yürek kampanyası kapsamında depremzedelere 3,5 milyar liralık bağışı tamamladı

Turkcell, Kahramanmaraş depremlerinin ardından depremzedelere taahhüt ettiği 3,5 milyar liralık bağışın ödemelerini tamamladı. Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Kazancı, bağışın AFAD hesabına aktarıldığını açıkladı.

Turkcell, Türkiye Tek Yürek kampanyası kapsamında depremzedelere 3,5 milyar liralık bağışı tamamladı
02.01.2024 - 10:55,
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Turkcell, "Türkiye Tek Yürek" kampanyasında depremzedeler için taahhüt ettiği 3,5 milyar liralık bağışın ödemelerini tamamladı.

Şirketten yapılan açıklamada, Kahramanmaraş depremlerinin ardından tüm markalarıyla bölgeye destek olan Turkcell'in depremzedeler için taahhüt ettiği 3,5 milyar liralık bağışın ödemelerinin bugün tamamlandığı duyuruldu.

Açıklamada, Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Kazancı'nın "Türkiye Tek Yürek' kampanyasında depremzedeler için taahhüt ettiğimiz bağışın ödemelerini tamamladık. Böylece taahhüt ettiğimiz 3,5 milyar lira bağışı AFAD hesabına aktarmış olduk." şeklindeki ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA
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Kahramanmaraş, Türkiye, AFAD, Deprem, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Turkcell, Türkiye Tek Yürek kampanyası kapsamında depremzedelere 3,5 milyar liralık bağışı tamamladı - Son Dakika


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