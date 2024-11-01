Turkcell, En Yenilikçi Optik İletim Ağı Ödülünü Aldı - Son Dakika
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Ekonomi

Turkcell, En Yenilikçi Optik İletim Ağı Ödülünü Aldı

Turkcell, En Yenilikçi Optik İletim Ağı Ödülünü Aldı

Turkcell, Network X etkinliğinde 'En Yenilikçi Optik İletim Ağı' ödülünü kazandı.

01.11.2024 14:47
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Turkcell, Network X etkinliği kapsamında Paris'te düzenlenen ödül töreninde "En Yenilikçi Optik İletim Ağı" ödülünün sahibi oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Yeni Nesil Optik Ağlar (NGON) etkinliğiyle birlikte gerçekleştirilen Network X'te, dijital iletişim dünyasındaki son gelişmeler ele alındı. 25 ülkeden 50'den fazla şirket temsilcisinin katıldığı ödül programında, Turkcell'in yenilikçi çözümleri ve güçlü altyapısı ödüle layık görüldü.

Turkcell'in ödül kazanmasındaki önemli etkenler arasında, şirketin sahip olduğu güçlü şebeke altyapısı öne çıkarken bu altyapı, şirketin müşterilerine sunduğu yüksek servis kalitesi ve kesintisiz bağlantı hizmetinin de temelini oluşturuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Vehbi Çağrı Güngör, aldıkları ödülün, şirketin yeniliğe olan bağlılığının ve müşterilerine en iyi hizmeti sunma hedeflerinin önemli bir göstergesi olduğunu belirtti.

Güngör, "Sürekli gelişim ve yenilik, her zaman projelerimizin temel taşlarını oluşturuyor. Ülkemizde teknoloji ve dijitalleşme alanındaki öncü uygulamaları, bu yenilikçi bakışla hayata geçiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Sadece yenilikçi teknolojilere yatırım yapmakla kalmayan Turkcell, aynı zamanda operasyonlarını daha verimli hale getirmek için şebeke altyapısıyla ilgili otomasyon süreçlerini de yenilikçi adımlarla güçlendiriyor. Böylece Turkcell, şebekede daha hızlı müdahale ve çözüm süreçleriyle müşteri memnuniyetini üst seviyeye çıkarıyor. Otomasyon süreçleri sayesinde operasyonel maliyetler azaltılırken, müşterilere kesintisiz hizmet sunulması sağlanıyor.

Yeni nesil teknolojilerle ilgili çalışmalarına devam eden Turkcell, kuantum teknolojileriyle desteklenen güvenli veri iletim yöntemlerinin testlerini ve AR-GE çalışmalarını da sürdürüyor.

Kaynak: AA

Teknoloji, Turkcell, Ekonomi, Paris, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Turkcell, En Yenilikçi Optik İletim Ağı Ödülünü Aldı - Son Dakika

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