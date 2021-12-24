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Turkcell Genel Müdürü Erkan: "Verileri ülkemizin yerli kaynağı olarak görüyoruz" - Son Dakika

Turkcell Genel Müdürü Erkan: "Verileri ülkemizin yerli kaynağı olarak görüyoruz"

24.12.2021 14:28
Turkcell Genel Müdürü Erkan: "Verileri ülkemizin yerli kaynağı olarak görüyoruz"

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, şirketin veri merkezlerine ilişkin, "Veriyi ülkemizin yerli kaynağı olarak görüyoruz, veri ülkemizin kaynakları arasında değerlendirilmeli." ifadesini kullandı.

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, şirketin veri merkezlerine ilişkin, "Veriyi ülkemizin yerli kaynağı olarak görüyoruz, veri ülkemizin kaynakları arasında değerlendirilmeli." ifadesini kullandı.

Murat Erkan, yaptığı yazılı açıklamada, Turkcell olarak her zaman " Türkiye'nin verisi Türkiye'de kalmalı" dediklerini kaydederek, veri merkezlerini Türkiye'de yüksek bir güvenlikle tuttuklarını ve koruduklarını bildirdi.

Bilgi çağında verinin büyük bir değere ve kıymete sahip olduğunu, tüm dünyada her gün 2,5 milyar GB veri üretildiğini aktaran Erkan, şu açıklamalarda bulundu:

"2023'te 'büyük veri analitiği' pazarının 103 milyar dolar büyüklüğe ulaşması öngörülüyor. Peki bu nasıl oluyor? Sağlık hizmetlerinden turizme, finanstan güvenliğe kadar tüm sektörler için yeni fırsatlar sunan büyük veri; insan davranışlarını anlamaya, analizler yapmaya ve şirketlerin sahip olduğu verilerden yola çıkarak akıllı yönetim stratejileri geliştirmeye olanak sağlıyor. Cihazlarımızda mesajlarımız, konuşmalarımız ve maillerimiz var. Fakat bunlara kimse erişemez, kullanamaz. Her bir veri o verinin sahibinin izniyle erişilebilir hale gelir. Turkcell veri merkezlerine dışarıdan bir dijital saldırı olmasına karşı tüm önlemlerimizi almış durumdayız. Ayrıca her türlü felaket senaryosunu göz önünde bulundurarak fiziksel olarak da tüm tedbirlerimizi de aldık."

"Veri güvenliğini siber vatan olarak tanımlıyoruz"

Murat Erkan, veri güvenliğini "siber vatan" olarak tanımladıklarını belirterek, veri konusunun kendileri için milli mesele olduğunu vurguladı.

Veriyi küresel risk ve tehditlere karşı korumanın herkesin görevi olduğunu kaydeden Erkan, "Veriyi ülkemizin yerli kaynağı olarak görüyoruz, veri ülkemizin kaynakları arasında değerlendirilmeli. Bu sebeple inşa ettiğimiz veri merkezlerimizde yerlilik oranımızı da hızla artırıyoruz. Eylülde açılışını yaptığımız Avrupa Veri Merkezimizde yerlilik oranımız yüzde 75 seviyesine ulaşarak Türkiye'nin yerlilik oranı en yüksek veri merkezi oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Erkan, dünyada 192 ülkede hizmet veren BiP sayesinde sadece Türkiye'deki değil dünya çapındaki kullanıcıların bu süreçte iletişimlerini kesintisiz, kaliteli ve güvenli bir biçimde devam ettirebildiğini bildirdi.

Birkaç uluslararası uygulamaya razı kalmamak adına çalıştıklarını kaydeden Erkan, "Bugüne kadar olduğu gibi bundan böyle de verimize sahip çıkarak ülke sınırları içerisinde tutmak için çalışmalarımızı aralıksız olarak sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

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TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Togo Cumhuriyeti, Murat Erkan, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Turkcell Genel Müdürü Erkan: 'Verileri ülkemizin yerli kaynağı olarak görüyoruz' - Son Dakika Ekonomi


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