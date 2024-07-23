Turkcell, Paris Olimpiyatları'nda yüzme ve atletizmde yarışacak milli sporcuları ağırladı - Son Dakika
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Ekonomi

Turkcell, Paris Olimpiyatları'nda yüzme ve atletizmde yarışacak milli sporcuları ağırladı

Turkcell, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenecek olan yaz olimpiyatlarında Türkiye'yi atletizm ve yüzmede temsil edecek sporcuları, federasyon başkanlarını ve antrenörleri ağırladı. Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç, sporun birleştirici gücüne inandıklarını ve Türkiye'nin gençlerinin gelişimi için sporun önemine odaklandıklarını belirtti. Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanı Erkan Yalçın ve Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar ise Türkiye'nin sporcu başarısı ve tesisleşme konusunda dünyaya örnek olduğunu vurguladılar.

23.07.2024 10:03
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Turkcell, Paris Olimpiyatları'nda yüzme ve atletizmde yarışacak milli sporcuları ağırladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Turkcell, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenecek olan yaz olimpiyatlarında Türkiye'yi atletizm ve yüzmede temsil edecek ay-yıldızlı sporcuları, atletizm ve yüzme federasyonu başkanlarını ve antrenörleri Turkcell Plaza'da konuk etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç, Turkcell olarak Türkiye'nin bugününe ve geleceğine yatırım yapmayı, asli işlerinin vazgeçilmez bir parçası olarak gördüklerini belirterek, "Sporun birleştirici gücüne inanıyor, Türkiye'nin yarınları olan gençlerin gelişimi için sporun taşıdığı öneme odaklanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Koç, daha çok genci spora yönlendirmek, olimpik branşların gelişimine destek olmak ve Türkiye'nin uluslararası arenada daha çok temsil edilmesine katkı sağlamanın en büyük önceliklerinden olduğunu kaydetti.

Olimpiyatlar öncesi yüzme ve atletizm federasyon başkanları, antrenörleri ve milli sporcularıyla bir arada olmaktan büyük mutluluk duyduklarını aktaran Koç, "Bu vesileyle kendilerine Paris'te başarılar diliyorum, bayrağımızı gururla dalgalandıracaklarına yürekten inanıyorum." açıklamasında bulundu.

Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanı Erkan Yalçın da Türkiye'nin hem sporcu başarısı hem de tesisleşme konusunda dünyaya örnek olacak çalışmalar ortaya koyduğunu belirtti.

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar ise kafilede çok sayıda genç atlet olduğuna işaret ederek, bu durumun Türkiye'nin spora ve sporcuya yaptığı yatırımların bir yansıması olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Turkcell, Paris Olimpiyatları'nda yüzme ve atletizmde yarışacak milli sporcuları ağırladı - Son Dakika

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