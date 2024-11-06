Turkcell Tedarikçi Zirvesi İstanbul'da Gerçekleşti - Son Dakika
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Ekonomi

Turkcell Tedarikçi Zirvesi İstanbul'da Gerçekleşti

Turkcell, 170 tedarikçi ile yenilikçi projeleri geliştirmek için Tedarikçi Zirvesi düzenledi.

06.11.2024 14:47
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Turkcell, yerli ve yenilikçi teknolojileri destekleyerek, ekosistemde güçlü bir işbirliği oluşturmak amacıyla her yıl düzenlediği Tedarikçi Zirvesi'ni İstanbul'da gerçekleştirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 170 tedarikçi firmanın katılımıyla düzenlenen zirvede, Turkcell'in vizyon ve stratejileri iş ortaklarına aktarılırken, "Tedarikçi Eksenli İnovasyon ve Yerlilik Programları" kapsamında başarılı firmalara da ödül verildi.

Açıklamada etkinlikteki görüşlerine yer verilen Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç, yerli teknolojilerin geliştirilmesinde ve altyapı projelerinde yerlilik oranının artırılmasını gerektiğini belirtti.

Zirvedeki temel motivasyonlarının, yenilikçi ve verimli projelerin geliştirilmesi için uygun ekosistemin oluşmasına katkıda bulunmak olduğunu vurgulayan Koç, "Bunun yanı sıra yerli tedarikçilerimizin Turkcell'e rekabet avantajı sağlayacak teknolojiler geliştirmesinin de önünü açmak. Altyapı çalışmalarında ve yeni geliştirilen ürünlerde yerlilik oranını artırmayı da çok önemsiyoruz. Her yıl düzenlediğimiz Tedarikçi Zirvesi, teknoloji ekosisteminde kilit bir rol oynayan KOBİ ve startup'lara destek sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda Turkcell'in vizyon ve stratejilerini aktarmak için önemli bir fırsat sunuyor." ifadelerini kullandı.

Turkcell İnsan ve İş Destekten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Erkan Durdu da Turkcell olarak, 2 binin üzerinde tedarikçiye sahip bir ekosistemi yönettikleri bilgisini paylaştı.

Durdu, "Tedarikçi ekosistemimizle ortak hedeflere ulaşmak, sürdürülebilir büyüme için güçlü bir temel oluşturuyor. Tedarikçi Zirvesi de iş dünyası trendlerini şekillendirecek teknolojileri tedarikçilerle birlikte keşfetmek ve rekabet avantajı sağlayacak yenilikçi çözümleri hayata geçirmek adına uygun bir zemin oluşturuyor." açıklamalarında bulundu.

Kaynak: AA

Teknoloji, Turkcell, istanbul, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Turkcell Tedarikçi Zirvesi İstanbul'da Gerçekleşti - Son Dakika

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